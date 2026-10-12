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Rian Alfianto
Senin, 12 Oktober 2026 | 18.19 WIB

Konser Andrea Bocelli Diprotes MUI, Eks Wasekjen PBNU Soroti Peran Musik 

Andrea Bocelli rayakan 30 tahun album Romanza lewat 2 gelaran konser di Indonesia. (Istimewa) - Image

Andrea Bocelli rayakan 30 tahun album Romanza lewat 2 gelaran konser di Indonesia. (Istimewa)

JawaPos.com - Kedatangan tenor dunia Andrea Bocelli ke Indonesia menuai penolakan dari sejumlah pihak karena dikaitkan dengan dugaan sikap pro-Israel. 

Majelis Ulama Indonesia MUI) bahkan menjadi salah satu pihak tegas menyatakan penolakan tersebut. 

Di tengah kontroversi tersebut, Hery Haryanto Azumi, mantan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menyampaikan pandangan berbeda dengan menekankan pentingnya musik sebagai jembatan dialog dan pemersatu manusia di tengah konflik global.

Hery menyambut kedatangan Bocelli dengan menggarisbawahi peran seni dan kebudayaan dalam membangun saling pengertian di antara masyarakat yang memiliki latar belakang, bahasa, dan pandangan berbeda. Menurut dia, musik tidak semata-mata menjadi hiburan, tetapi juga dapat membuka ruang perjumpaan antarmanusia.

Pandangan tersebut disampaikan Hery yang juga merupakan inisiator QUTB GLOBAL, sebuah wadah dialog lintas peradaban dan budaya. Melalui inisiatif itu, dia menekankan bahwa pendekatan kebudayaan dapat menjadi salah satu cara untuk merawat nilai kemanusiaan di tengah ketegangan geopolitik.

“Musik menjadi jembatan, kebudayaan menjadi ruang perjumpaan, dan kemanusiaan menjadi tujuan bersama,” demikian pesan yang disampaikan Hery melalui QUTB GLOBAL dalam keterangannya.

Musik di Tengah Kontroversi Andrea Bocelli

Kehadiran Andrea Bocelli di Indonesia menjadi perhatian setelah muncul penolakan terhadap rencana konsernya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya meminta agar konser tersebut tidak digelar di Indonesia karena persoalan yang dikaitkan dengan dukungan terhadap Israel.

Di tengah polemik itu, pandangan Hery menempatkan seni sebagai ruang yang dapat mempertemukan masyarakat tanpa harus menghapus perbedaan identitas maupun pandangan politik. Namun, pernyataan tersebut tidak serta-merta menjawab seluruh keberatan pihak yang menolak konser Bocelli.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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