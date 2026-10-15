Viral Raja Thailand Hadir di Lomba Baca Alquran, Ikut Berdoa Bersama Tokoh Muslim

JawaPos.com - Raja Thailand Maha Vajiralongkorn bersama Ratu Suthida menghadiri Kompetisi Nasional Pembacaan Alquran ke-19 di Masjid Pusat Pattani, Thailand selatan beberapa waktu lalu.

Dalam acara tersebut, keduanya menyaksikan pembacaan ayat suci Alquran, menyerahkan penghargaan kepada para peserta, serta mengikuti rangkaian doa bersama tokoh Muslim setempat.

Kehadiran Raja Vajiralongkorn dan Ratu Suthida menjadi perhatian dalam ajang keagamaan tahunan yang mempertemukan para peserta dan tokoh Islam di Thailand selatan.

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Selain menjadi bagian dari kompetisi, kegiatan tersebut juga diisi dengan pertemuan bersama para pemimpin agama Islam dan pemberian penghargaan kepada sejumlah tokoh yang berkontribusi bagi masyarakat Muslim.

Raja Thailand Saksikan Pembacaan Alquran di Pattani

Mengutip The Islamic Information, Raja Maha Vajiralongkorn dan Ratu Suthida tiba di Bandara Internasional Hat Yai, Provinsi Songkhla, pada pukul 16.50 waktu setempat.

Dari sana, keduanya melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter kerajaan menuju Provinsi Pattani sebelum meneruskan perjalanan dengan mobil ke Masjid Pusat Pattani.

Pasangan kerajaan tiba di masjid tersebut pada pukul 17.54 waktu setempat. Kedatangan mereka disambut Wakil Gubernur Pattani Chaiyaporn Niyomkaew, Sheikhul Islam Thailand Arun Boonchom, sejumlah pejabat pemerintah, serta masyarakat yang hadir.

Salah satu rangkaian acara utama adalah pembacaan ayat suci Alquran di hadapan raja dan ratu. Fauzi Hama, pemenang kompetisi nasional pada 2025, mendapat kesempatan melantunkan ayat-ayat Alquran. Sementara itu, Wirot Wutpradit membacakan terjemahan maknanya dalam bahasa Thailand.