Ken Griffin Pecahkan Rekor Donasi Kampus USD 3 Miliar, Lampaui Bloomberg hingga Keluarga Dell

JawaPos.com - Pendiri Citadel, Ken Griffin, mengubah peta filantropi pendidikan tinggi Amerika Serikat setelah menjanjikan donasi USD 3 miliar atau sekitar Rp53,76 triliun, dengan kurs Rp17.920 per dolar AS. Komitmen kepada Carnegie Mellon University (CMU) yang diumumkan pada 30 September 2026 itu menjadi donasi tunggal terbesar dalam sejarah pendidikan tinggi, melampaui sumbangan para miliarder, termasuk Michael Bloomberg, John Doerr, serta Michael dan Susan Dell.

Dari total tersebut, USD 2 miliar dialokasikan untuk membangun kampus interdisipliner seluas 35 hektare di Miami, sedangkan USD 1 miliar lainnya mendukung kampus CMU di Pittsburgh, termasuk School of Computer Science, bantuan keuangan mahasiswa, dan perekrutan dosen. Sekolah ilmu komputer itu akan berganti nama menjadi Kenneth C. Griffin School of Computer Science. Kampus Miami direncanakan mulai menerima mahasiswa pascasarjana pada 2028 dan mahasiswa sarjana pada 2032.



Langkah Griffin juga memperkuat ambisinya membangun Miami sebagai pusat keuangan dan teknologi. Setelah memindahkan kantor pusat Citadel dari Chicago ke Miami pada 2022, dia kini menanamkan investasi pada pendidikan yang dapat memperluas pasokan talenta di bidang ilmu komputer, kecerdasan buatan, dan keuangan kuantitatif. CMU selama ini menjadi salah satu sumber perekrutan tenaga teknis bagi perusahaan investasi tersebut.



Presiden CMU Farnam Jahanian menyebut donasi itu sebagai dukungan besar bagi masa depan universitas. "Ini merupakan komitmen luar biasa dan bentuk kepercayaan luar biasa terhadap universitas ini, dosen, staf, dan mahasiswa kami," demikian pernyataannya dalam pengumuman resmi kampus.

Sebelum Griffin, rekor donasi tunggal pendidikan tinggi dipegang Michael Bloomberg. Pada 2018, pendiri Bloomberg LP itu menjanjikan USD 1,8 miliar atau sekitar Rp32,26 triliun kepada almamaternya, Johns Hopkins University. Dana tersebut memungkinkan universitas menerapkan penerimaan mahasiswa tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial keluarga (need-blind admission) secara permanen dan mengganti pinjaman mahasiswa sarjana dengan beasiswa.

Menurut laporan The New York Times, Bloomberg menyatakan, "Tidak seharusnya ada siswa berprestasi yang kehilangan kesempatan kuliah hanya karena keterbatasan keuangan keluarganya." Pernyataan itu menegaskan bahwa filantropi pendidikan juga dapat diarahkan untuk mengurangi hambatan ekonomi, bukan hanya membangun fasilitas akademik.

Di Stanford University, investor teknologi John Doerr dan istrinya, Ann, menyumbangkan USD 1,1 miliar pada 2022 untuk mendirikan Stanford Doerr School of Sustainability. Institusi tersebut berfokus pada penelitian iklim dan keberlanjutan, memperlihatkan bagaimana donasi besar dapat membentuk prioritas riset universitas dalam menghadapi persoalan global.



Tak hanya itu, Phil dan Penny Knight, salah satu pendiri Nike, menyumbangkan USD 1 miliar kepada University of Oregon untuk mendirikan perguruan tinggi teknik baru. Pada 2024, pendidik Ruth Gottesman juga memberikan USD 1 miliar kepada Albert Einstein College of Medicine agar biaya kuliah kedokteran dapat digratiskan secara permanen. Sementara itu, donatur anonim yang diyakini secara luas sebagai Harry Stine memberikan USD 1 miliar kepada McPherson College pada 2022 untuk memperkuat dana abadi kampus kecil di Kansas.

