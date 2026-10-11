Trump Sebut Iran Mungkin Tingkatkan Asksi Jelang Pemilu Paruh Waktu AS

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump mengatakan Iran kemungkinan meningkatkan aksinya menjelang pemilu paruh waktu AS pada 3 November, karena Teheran menilai langkah tersebut dapat merugikan Washington.
“Mereka mungkin akan melakukan sedikit lebih banyak sebelum pemilu, karena berpikir hal itu akan merugikan kami,” kata Trump saat berbicara di Tennessee, dilansir dari Antara, Minggu (11/10).
Trump, yang berada di negara bagian yang menjadi basis kuat Partai Republik itu untuk menghadiri kampanye, mengatakan AS dapat mengakhiri konfrontasi dengan Iran dalam waktu singkat.
“Tetapi kami bisa mengakhirinya dengan sangat cepat,” ujarnya, seraya mengklaim telah menahan diri terhadap Iran meski menurutnya Angkatan Laut Iran telah dihancurkan.
“Mereka tidak tahu betapa baiknya saya kepada mereka,” kata Trump, seraya mengklaim 159 kapal Iran telah ditenggelamkan sejak akhir Februari, ketika perang berlangsung.
Trump juga menyinggung Selat Hormuz yang menjadi titik penting dalam konflik tersebut.
“Kami sedang mempertimbangkan untuk mengganti namanya menjadi Selat Trump,” ujarnya.
Trump sebelumnya mengatakan perang dengan Iran kemungkinan berakhir segera setelah pemilu paruh waktu 3 November. Konflik tersebut juga menjadi salah satu isu utama dalam pemilu yang akan menentukan komposisi Kongres AS.
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