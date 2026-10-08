Jelang Pemilu Paruh Waktu, AS Minta Departemen Perang Siapkan Opsi Serangan Terhadap Iran

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)
JawaPos.com - Menjelang pemilu paruh waktu Kongres pada Novembe, Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan meminta Departemen Perang menyiapkan sejumlah opsi serangan terhadap Iran.
Mengutip dua pejabat pemerintahan, The Atlantic, Rabu, melaporkan bahwa Komando Pusat AS (CENTCOM) sedang menyusun rencana tersebut, namun belum ada keputusan final mengenai kemungkinan serangan.
Dilansir dari Antara, Kamis (8/10), pembahasan mengenai cakupan dan tujuan serangan potensial juga masih berlangsung.
Laporan itu menyatakan langkah tersebut mencerminkan keinginan Presiden Donald Trump untuk menurunkan harga bensin dan mencapai kemajuan dalam konflik sebelum pemilu paruh waktu.
Pada Selasa, Trump mengatakan Amerika Serikat harus mengakhiri konflik dengan Iran “dengan cara yang baik atau dengan cara yang tidak baik”.
Amerika Serikat dan Israel memulai serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran pada 28 Februari, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan ke sejumlah target AS di kawasan.
Pada pertengahan Juni, Washington dan Teheran menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, tetapi kembali saling menyerang setelahnya.
Konflik tersebut hingga kini belum terselesaikan, sementara upaya diplomatik untuk mencapai penyelesaian masih berlangsung. The Atlantic melaporkan bahwa opsi serangan setelah pemilu juga sedang dipertimbangkan.
Amerika Serikat dijadwalkan menggelar pemilu paruh waktu Kongres pada 3 November. Pemilu tersebut akan menentukan komposisi baru Kongres untuk periode berikutnya.
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