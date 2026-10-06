Rusia Siapkan Pinjaman USD 1 Miliar, Sinyal Hubungan dengan Iran Makin Mesra

JawaPos.com - Hubungan Rusia dan Iran semakin erat, salah satunya terlihat dari kesiapan Moskwa menyalurkan pinjaman USD 1 miliar kepada Tehran.

Dana tersebut bahkan disebut sudah siap ditransfer, meski pencairannya masih tertahan karena pemerintah Iran belum menentukan penggunaan dan rekening penerima.

Laporan media Iran, Fars News Agency, menyebut proses pembayaran dari pihak Rusia telah diselesaikan. Transfer tinggal menunggu Tehran memberikan detail rekening bank yang diperlukan.

Namun, pemerintah Iran masih berdebat mengenai penggunaan dana tersebut.

Organisasi Perencanaan dan Anggaran menginginkan uang itu dipakai untuk impor kendaraan, sementara Kementerian Perminyakan mendorong pembelian peralatan untuk industri minyak.

Kementerian Pertanian memiliki kepentingan berbeda. Institusi tersebut mengusulkan agar dana pinjaman digunakan untuk mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok.

Perbedaan kepentingan itu membuat pemerintah Iran belum memberikan informasi rekening yang dibutuhkan Rusia untuk mengirimkan dana.

Bagian dari Rencana Pinjaman USD 20 Miliar

Meski pencairan USD 1 miliar masih tertunda, nilai pinjaman tersebut menunjukkan skala hubungan ekonomi yang tengah dibangun kedua negara.