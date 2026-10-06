Iran Siapkan Target Balasan, Kapasitas Produksi Senjata Naik 2,5 Kali Lipat

JawaPos.com – Iran menyatakan telah menyiapkan sejumlah target untuk dibalas jika kembali mendapat serangan. Teheran juga mengklaim kapasitas produksi senjata, peralatan pertahanan, dan amunisi kini meningkat 2,5 kali lipat dibandingkan sebelum perang yang dimulai pada 28 Februari.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Iran Reza Talaei-Nik mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respons yang lebih tegas dan menimbulkan kerugian lebih besar bagi pihak yang menyerang Iran.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Talaei-Nik ditanya mengenai kemungkinan serangan terhadap Kuh-e Kolang atau Pickaxe Mountain. Menurut dia, angkatan bersenjata Iran telah menyiapkan target yang dapat diserang sebagai respons terhadap agresi baru.

“Target yang dapat diserang angkatan bersenjata Iran sebagai respons atas agresi baru telah disiapkan,” kata Talaei-Nik, seperti dilaporkan kantor berita semi-resmi Iran, Fars.

Iran Perkuat Rudal, Drone hingga Pertahanan Udara

Selain menyiapkan target balasan, Iran mengklaim telah memperkuat kemampuan militernya. Talaei-Nik mengatakan angkatan bersenjata Iran kini dibekali teknologi rudal dan drone yang lebih canggih. Penguatan juga mencakup sistem pertahanan udara serta kemampuan militer di sektor darat, laut, dan udara.

Menurut dia, peningkatan tersebut dilakukan untuk memastikan Iran memiliki kemampuan merespons berbagai bentuk serangan baru. Talaei-Nik juga menyebut kapasitas produksi pertahanan Iran mengalami peningkatan signifikan sejak perang pecah pada 28 Februari.

“Kapasitas produksi senjata, peralatan pertahanan, dan amunisi Iran telah meningkat 2,5 kali lipat dibandingkan tingkat sebelum perang,” ujarnya.