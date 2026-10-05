Trump Bentuk Super Intelligence Force, AS Siapkan Strategi Kuasai Industri AI 

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk gugus tugas baru bernama Super Intelligence Force untuk mengoordinasikan upaya pemerintah dalam mempertahankan posisi AS sebagai pemimpin di bidang kecerdasan buatan (AI).

Trump menunjuk Jay Clayton, Direktur Intelijen Nasional AS, untuk memimpin gugus tugas tersebut. Pembentukan Super Intelligence Force sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk mengubah pendekatan pemerintah terhadap perkembangan teknologi AI.

"Super Intelligence Force ditugaskan untuk mengoordinasikan upaya Pemerintah Federal guna memastikan Amerika terus memimpin dunia dalam bidang Kecerdasan Super," tulis Trump melalui unggahannya di Truth Social, seperti dikutip dari Engadget.

Trump mengatakan gugus tugas tersebut nantinya akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari konsumen, kelompok kepentingan publik, organisasi keagamaan, penyedia infrastruktur kritis, hingga perusahaan yang bergerak di bidang kecerdasan super.

Tugas pertama Super Intelligence Force adalah menyusun laporan mengenai risiko sekaligus peluang yang muncul dari perkembangan AI. Laporan tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 120 hari.

Selain Clayton, Trump menunjuk sejumlah pejabat untuk bergabung dalam gugus tugas tersebut. Mereka antara lain Ketua Federal Trade Commission (FTC) Andrew Ferguson, pejabat Departemen Pertahanan yang membidangi penelitian dan rekayasa Emil Michael, serta Direktur Office of Personnel Management (OPM) Scott Kupor.

Trump menegaskan, gugus tugas tersebut akan bertanggung jawab langsung kepadanya dan Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles.

Pembentukan Super Intelligence Force dilakukan beberapa pekan setelah Trump sebelumnya mengumumkan rencana pembentukan "AI Force" atau Pasukan AI. Pada periode yang sama, Trump juga sempat meminta pendapat publik melalui Truth Social terkait kemungkinan mengganti istilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan.