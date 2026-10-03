Pilot Pesawat Flydubai Ditusuk: Kesaksian Kapten Smit Berjuang Selamatkan 170 Penumpang

JawaPos.com - Kapten Smit Machchhar masih terbaring di lantai kokpit ketika menyadari pesawat yang diterbangkannya kehilangan ketinggian secara drastis.
Dalam kondisi terluka setelah diserang co-pilot, pilot asal India itu hanya memiliki satu pikiran: membuka pintu kokpit agar orang lain bisa masuk dan menghentikan serangan sebelum seluruh penumpang menjadi korban.
"Saya terbaring di lantai dalam kondisi terluka, tetapi saya mengatakan kepada diri sendiri untuk melakukan satu dorongan terakhir agar bisa membuka pintu dari dalam,” kata Machchhar saat berbicara melalui video call dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
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Keputusan dalam hitungan detik itu kemudian menjadi titik balik penerbangan Flydubai FZ1073 yang membawa lebih dari 170 orang dari Dubai menuju Tel Aviv.
Dilansir via BBC, Machchhar mengatakan, dirinya sadar bukan hanya nyawanya yang berada dalam bahaya. Pesawat sedang menukik dan situasi di kokpit tidak terkendali.
"Orang lain datang dan juga berperan (dalam mengendalikan situasi). Tentu saja aku berjuang untuk hidupku sendiri, tetapi pada saat yang sama aku tahu aku tidak akan membiarkan orang lain mati," ujarnya.
Penerbangan FZ1073 awalnya berjalan seperti penerbangan rutin dari Dubai menuju Tel Aviv.
Namun, sekitar dua setengah jam setelah lepas landas, situasi berubah drastis.
Menurut laporan mengenai insiden tersebut, co-pilot menyerang Machchhar dengan senjata tajam.
Pada saat yang sama, pesawat mulai kehilangan ketinggian dengan sangat cepat.
Pesawat dilaporkan sempat menukik lebih dari 17.000 kaki atau sekitar 5.200 meter.
Sistem pesawat terlebih dahulu mengirimkan sinyal darurat kepada pengendali lalu lintas udara.
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