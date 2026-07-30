AS dan Arab Saudi Gempur Milisi Pro-Iran di Irak, 20 Orang Tewas!

Militer AS dan Arab Saudi lancarkan serangan udara ke Iraq. (Reuters)
JawaPos.com - Amerika Serikat dan Arab Saudi melancarkan serangan gabungan terhadap basis-basis milisi yang didukung Iran di Irak. Sedikitnya 20 anggota kelompok tersebut dilaporkan tewas, sementara puluhan lainnya terluka.
Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Iran menembakkan rudal ke arah pasukan AS di Timur Tengah, memicu kekhawatiran bahwa konflik kawasan kembali memasuki fase yang lebih berbahaya.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Washington akan memberikan respons keras terhadap serangan Iran. Saat ditanya mengenai serangan rudal Iran ke pangkalan AS di Yordania, Trump mengatakan, "They're going to get a beating" atau "Mereka akan dihajar keras."
Konflik terbaru ini juga memicu kekhawatiran terhadap keamanan jalur pelayaran Selat Hormuz, yang menjadi salah satu jalur distribusi minyak terpenting di dunia. Harga minyak dunia pun langsung melonjak di tengah meningkatnya ketegangan.
Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan serangan gabungan bersama Arab Saudi menyasar sejumlah lokasi logistik dan gudang senjata milik kelompok yang disebut sebagai milisi pro-Iran di Irak timur.
Menurut CENTCOM, kelompok tersebut merupakan 'teroris yang bersekutu dengan Iran' dan mendapat arahan langsung dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) untuk menyerang pasukan AS serta infrastruktur energi Arab Saudi.
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