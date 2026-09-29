Liga Dunia Islam Kecam Keras Serangan Berkelanjutan Israel ke Masjid Al-Aqsa

JawaPos.com - Liga Dunia Islam (MWL) mengecam keras serbuan dan serangan berkelanjutan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa yang diberkati, yang dilakukan pemukim dan menteri ekstremis Israel dan dikawal oleh pasukan penjajah.

Organisasi Islam non-pemerintah itu juga mengecam berbagai pelanggaran dan tindakan provokatif yang dilakukan Zionis.

Dalam pernyataan yang dirilis Sekretariat Jenderal WML pada Senin (28/9), mereka juga mengecam pernyataan Israel mengenai aneksasi sebagian wilayah Lebanon selatan dan Jalur Gaza.

Sekjen MWL sekaligus Ketua Asosiasi Ulama Muslim MWL, Syekh Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa, mengutuk keras pelanggaran-pelanggaran serius ini.

Menurutnya, tindakan Israel tersebut telah memicu sentimen umat Islam di seluruh dunia karena dinilai sebagai serangan serius terhadap kesucian situs-situs suci umat Islam.