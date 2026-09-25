Bertemu Trump, Xi Jinping Minta AI Tetap Berada di Bawah Kendali Manusia

JawaPos.com - Presiden Tiongkok Xi Jinping meminta pengembangan kecerdasan buatan (AI) tetap berada di bawah kendali manusia saat bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut Xi, kedua negara memiliki kemampuan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan AI dikembangkan demi kepentingan manusia.

Pernyataan tersebut disampaikan Xi dalam pertemuan dengan Trump ketika keduanya membuka pembicaraan bersama para pejabat dari masing-masing negara. AI menjadi salah satu isu yang dibahas di tengah meningkatnya kekhawatiran global mengenai dampak perkembangan teknologi tersebut.

"Kami memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola AI untuk selamanya dan memastikan bahwa pengembangan AI selalu berada di bawah kendali manusia dan melayani kesejahteraan masyarakat," kata Xi mengutip Spectrum News.

Pernyataan Xi menegaskan bahwa perkembangan kemampuan AI perlu diikuti dengan pengelolaan risiko. Terlebih, teknologi tersebut kini berkembang pesat dan penggunaannya semakin luas, mulai dari industri hingga berbagai layanan yang digunakan masyarakat.

Trump Sebut AI sebagai Salah Satu Agenda Trump sebelumnya mengatakan AI akan menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuannya dengan Xi. Ia bahkan menggunakan istilah 'superintelligence' ketika membicarakan perkembangan teknologi AI.

Melalui unggahan di media sosial pada Kamis (24/9), Trump mengatakan dirinya ingin mempertahankan posisi pembahasan AI seperti saat itu.

"Saya ingin meninggalkannya persis di tempatnya. Itu juga posisi Tiongkok," kata Trump.