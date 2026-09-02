Pemerintahan Donald Trump Habiskan Rp 4,1 Miliar untuk Proyek Pencahayaan Arena Bowling Gedung Putih

JawaPos.com – Pemerintahan Presiden Donald Trump menggelontorkan hampir USD 250.000 atau sekitar Rp4,1 miliar untuk memperbarui sistem penerangan di arena bowling dua jalur eksklusif Gedung Putih.

Dilansir dari laman People pada Rabu (2/9), Kontrak tersebut diberikan kepada perusahaan manajemen konstruksi Charles Mann Enterprises oleh General Services Administration (GSA) dengan dukungan dari Kantor Eksekutif Presiden.

Selain proyek penerangan, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar USD 8.800 atau sekitar Rp145 juta untuk layanan pengawalan keamanan bagi pekerja selama proyek berlangsung.

Arena Bowling Harry S. Truman merupakan salah satu fasilitas bersejarah yang telah digunakan para presiden Amerika Serikat sejak pertama kali diresmikan pada 1947.

Fasilitas tersebut dipindahkan dari Sayap Barat ke Gedung Kantor Eksekutif Eisenhower pada 1955 dan diperuntukkan bagi staf Gedung Putih serta tamu mereka.

Arena bowling itu sebelumnya juga telah mengalami sejumlah renovasi, termasuk pada masa pemerintahan Bill Clinton dan periode pertama pemerintahan Donald Trump.

Renovasi terakhir pada masa jabatan pertama Trump dilakukan dengan pengawasan Ibu Negara Melania Trump, meliputi pemugaran jalur kayu, pembaruan sistem kelistrikan, serta perbaikan interior dan mekanik.

Sebelumnya, rencana renovasi total arena bowling pada masa pemerintahan Barack Obama sempat dibatalkan setelah memicu kritik mengenai penggunaan uang pembayar pajak.