Trump Sebut Perundingan AS-Iran Masih Mungkin Terjadi Kendati Ogah Mengupayakan

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mengatakan Washington tidak mengupayakan perundingan dengan Teheran, tetapi mereka tidak menutup kemungkinan untuk melakukannya.

"Kami tidak mendorong (perundingan dengan Iran). Ya, perundingan mungkin saja terjadi, tetapi itu bukan sesuatu yang sedang kami upayakan," kata Trump kepada wartawan dilansir dari Antara, Kamis (10/9).

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di pihak lawan.

Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan. Namun, tak lama kemudian, permusuhan kembali terjadi.

Konflik tersebut hingga kini belum terselesaikan, dan permusuhan kembali pecah secara sporadis.