Biadab! Pasukan Israel Tembak Ibu Hamil di Gaza Hingga Tewas

JawaPos.com - Seorang wanita Palestina yang sedang hamil meninggal dunia pada Sabtu (12/9) setelah ditembak oleh pasukan Israel di sebelah selatan Khan Younis, Jalur Gaza bagian selatan.

Koresponden WAFA melaporkan perempuan bernama Iman Shalouf dan janinnya itu meninggal dunia karena luka yang diderita akibat tembakan pasukan Israel tiga hari lalu.

Dilansir dari Antara, Minggu (13/9), sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 11 Oktober 2025 lalu, jumlah korban tewas akibat serangan Israel meningkat menjadi 1.359 orang, dengan 4.571 warga Palestina terluka dan 831 jenazah telah dievakuasi.

Ratusan korban masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan tim penyelamat masih belum dapat menjangkau mereka.