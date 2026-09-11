Partai Likud Netanyahu Cuma Raih Dukungan 19 Kursi, Terendah Sejak Mei 2025

Benjamin Netanyahu. (Jamaica Observer)

JawaPos.com - Dukungan terhadap Partai Likud yang dipimpin Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu turun menjadi 19 kursi, level terendah sejak Mei 2025, sekitar enam pekan menjelang pemilihan umum 27 Oktober. Hal ini berdasarkan jajak pendapat yang dipublikasikan, Jumat (11/9).

Dilansir dari Antara, Surat kabar Maariv, yang menerbitkan jajak pendapat tersebut, menggambarkan hasil itu sebagai “keruntuhan bersejarah” bagi partai Netanyahu.

Jajak pendapat itu dilakukan oleh Lazar Research yang dipimpin Menachem Lazar, bekerja sama dengan platform riset Panel4All.

Survei dilakukan pada 9-10 September terhadap 4.329 responden dengan margin of error (marjin kesalahan) sebesar 4 poin persentase.

Menurut hasil survei, Likud akan memperoleh 19 kursi jika pemilu digelar saat ini, turun dari 21 kursi dalam jajak pendapat yang dilakukan pada Senin.

Maariv mengatakan hasil tersebut merupakan perolehan terlemah bagi partai Likud sejak 29 Mei 2025.

Sebaliknya, partai Yashar yang dipimpin mantan kepala staf militer Gadi Eisenkot tetap menjadi partai dengan perolehan kursi terbesar dalam survei tersebut, yakni 25 kursi, tidak berubah dari survei pada Senin.

Hasil tersebut muncul tiga hari setelah partai-partai Israel menyerahkan daftar kandidat untuk pemilihan umum Knesset.