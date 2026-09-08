Presiden Iran Tegaskan Lawan Agresor hingga Mereka Menyesal

JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa Teheran akan terus melawan serangan sampai pihak yang dia sebut sebagai "agresor" benar-benar menyesali tindakan mereka.

"Iran senantiasa menentang perang dan memandang penghindaran tindakan yang memicu perang sebagai hal penting demi menjaga kepentingan rakyat serta keamanan kawasan," kata Pezeshkian melalui akun media sosial X, dilansir dari Antara, Selasa (8/9).

"Namun, sebagaimana Iran telah dengan berani mempertahankan diri dari agresi hingga saat ini, negara ini akan terus melakukan perlawanan dengan penuh kekuatan sampai para agresor benar-benar menyesali tindakan mereka, serta akan terus melindungi hak-hak bangsa Iran yang besar," tambahnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah konflik yang masih berlangsung antara AS dan Iran serta meningkatnya ketegangan di seluruh kawasan.

Iran dan AS menandatangani nota kesepahaman pada Juni menyusul mediasi oleh Pakistan dan Qatar, yang memuat ketentuan mengenai penghentian permusuhan serta kerangka kerja untuk negosiasi lebih lanjut.

Teheran menuduh Washington melanggar nota kesepahaman tersebut dan gagal memenuhi komitmennya, sementara para pejabat Iran berulang kali menegaskan bahwa operasi militer AS dan blokade laut harus dihentikan agar ketegangan dapat mereda.

Sebelumnya pada Selasa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, bahwa langkah Washington untuk kembali mematuhi komitmen dalam nota kesepahaman Islamabad akan membuka jalan bagi penurunan ketegangan.