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Antara
Selasa, 8 September 2026 | 19.05 WIB

Mediator Timur Tengah Persiapkan Kesepakatan Iran-AS

Sebuah perahu kecil berlayar melewati kapal kargo dan kapal komersial lainnya yang berlabuh di Selat Hormuz di lepas pantai Bandar Abbas, Iran, Rabu, 5 Agustus 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP). - Image

Sebuah perahu kecil berlayar melewati kapal kargo dan kapal komersial lainnya yang berlabuh di Selat Hormuz di lepas pantai Bandar Abbas, Iran, Rabu, 5 Agustus 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP).

JawaPos.com - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari pada Senin mengatakan bahwa pemerintahnya bersama dengan negara-negara mediator lainnya di Timur Tengah sedang mempersiapkan kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat hingga "daya tawar yang diperlukan" terbentuk.

"Inilah yang sedang kami kerjakan. Untuk memastikan bahwa elemen-elemen tersebut ada, dan bahwa kami mampu menempatkan elemen-elemen ini sebelum pengaruh diperlukan," kata juru bicara tersebut kepada stasiun televisi CNN.

Ia menambahkan bahwa pengaruh yang digunakan oleh kedua belah pihak pada akhirnya akan tercermin dalam ketentuan kesepakatan.

Al-Ansari juga mengkritik mereka yang percaya bahwa situasi saat ini di Selat Hormuz dapat menjadi normal baru, memperingatkan mereka bahwa semua dampak negatif dari penutupan jalur air tersebut "akan segera sampai ke pintu Anda."

Pada 28 Februari, AS dan Israel mulai menyerang target di Iran, yang kemudian dibalas oleh pihak Iran dengan serangan balasan.

Konflik sempat terhenti ketika Teheran dan Washington menandatangani memorandum yang bertujuan menghentikan permusuhan pada pertengahan Juni, tetapi tak lama kemudian, mereka kembali saling menyerang.

Sumber: Sputnik

Editor: Estu Suryowati
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