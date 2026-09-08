Mediator Timur Tengah Persiapkan Kesepakatan Iran-AS

Sebuah perahu kecil berlayar melewati kapal kargo dan kapal komersial lainnya yang berlabuh di Selat Hormuz di lepas pantai Bandar Abbas, Iran, Rabu, 5 Agustus 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP).
JawaPos.com - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari pada Senin mengatakan bahwa pemerintahnya bersama dengan negara-negara mediator lainnya di Timur Tengah sedang mempersiapkan kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat hingga "daya tawar yang diperlukan" terbentuk.
"Inilah yang sedang kami kerjakan. Untuk memastikan bahwa elemen-elemen tersebut ada, dan bahwa kami mampu menempatkan elemen-elemen ini sebelum pengaruh diperlukan," kata juru bicara tersebut kepada stasiun televisi CNN.
Ia menambahkan bahwa pengaruh yang digunakan oleh kedua belah pihak pada akhirnya akan tercermin dalam ketentuan kesepakatan.
Al-Ansari juga mengkritik mereka yang percaya bahwa situasi saat ini di Selat Hormuz dapat menjadi normal baru, memperingatkan mereka bahwa semua dampak negatif dari penutupan jalur air tersebut "akan segera sampai ke pintu Anda."
Pada 28 Februari, AS dan Israel mulai menyerang target di Iran, yang kemudian dibalas oleh pihak Iran dengan serangan balasan.
Konflik sempat terhenti ketika Teheran dan Washington menandatangani memorandum yang bertujuan menghentikan permusuhan pada pertengahan Juni, tetapi tak lama kemudian, mereka kembali saling menyerang.
Sumber: Sputnik
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju