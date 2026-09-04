Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 4 September 2026 | 21.17 WIB

Gara-gara Karhutla Indonesia, Filipina Liburkan Sekolah di 17 Wilayah

Personel Polda Riau melakukan pemadaman di kawasan karhutla. (Istimewa) - Image

Personel Polda Riau melakukan pemadaman di kawasan karhutla. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah Filipina menangguhkan pembelajaran tatap muka di sejumlah wilayah Luzon pada Jumat (4/9). Keputusan ini diambil karena kombinasi hujan lebat dan kualitas udara buruk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Indonesia.

Penangguhan berlaku di 17 wilayah, termasuk National Capital Region (Metro Manila), Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, dan Occidental Mindoro.

Melalui Memorandum Circular No. 134, Istana Kepresidenan Filipina menginstruksikan sekolah menerapkan metode pembelajaran alternatif serta langkah untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan di seluruh jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta.

Asap Karhutla Indonesia Jadi Salah Satu Pertimbangan

Dilansir via ABS-CBN, pemerintah Filipina menyebut keputusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan cuaca ekstrem. Sejumlah wilayah juga terdampak penurunan kualitas udara akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan dan Sumatra, Indonesia.

Istana Filipina mengatakan wilayah-wilayah tersebut diperkirakan masih diguyur hujan lebat akibat penguatan Southwest Monsoon atau monsun barat daya. Pada saat yang sama, kualitas udara memburuk karena kabut asap yang terbawa dari Indonesia.

Penangguhan kelas tatap muka dilakukan atas rekomendasi badan penanggulangan bencana Filipina.

Kepala Daerah Bisa Hentikan Sekolah di Wilayah Lain

Pemerintah Filipina juga membuka kemungkinan penangguhan pembelajaran di daerah lain apabila kondisi setempat dinilai membahayakan siswa dan tenaga pendidikan.

"Selain itu, peliburan atau penghentian kegiatan sekolah secara lokal di daerah lain dapat dilakukan oleh kepala daerah masing-masing, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku," demikian bunyi memorandum tersebut.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
2 Siswa-2 Petugas Keamanan Tewas dalam Insiden Penembakan di Sebuah Sekolah di Filipina, 2 - Image
Internasional

2 Siswa-2 Petugas Keamanan Tewas dalam Insiden Penembakan di Sebuah Sekolah di Filipina, 2

Selasa, 18 Agustus 2026 | 23.24 WIB

Korban Penembakan di Sekolah Filipina Bertambah, 4 Tewas, 9 Terluka - Image
Internasional

Korban Penembakan di Sekolah Filipina Bertambah, 4 Tewas, 9 Terluka

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.03 WIB

Penembakan di Sekolah Filipina Tewaskan 2 Siswa, Termasuk Pelaku - Image
Internasional

Penembakan di Sekolah Filipina Tewaskan 2 Siswa, Termasuk Pelaku

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19.22 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore