Korban Penembakan di Sekolah Filipina Bertambah, 4 Tewas, 9 Terluka

Ilustrasi penembakan. (Pixabay/Antara)
JawaPos.com - Korban penembakan di Ateneo de Zamboanga High School, Zamboanga City, Filipina Selatan, Selasa (18/8) bertambah menjadi empat orang tewas dan sembilan lainnya terluka.
Dua siswa dan dua petugas keamanan termasuk dalam daftar korban, sementara terduga pelaku yang berstatus siswa juga tewas dalam insiden tersebut.
Informasi terbaru ini disampaikan National Bureau of Investigation (NBI) setelah penembakan terjadi pada Selasa, sesaat sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
Hingga saat ini, identitas para korban penembakan, termasuk pelaku, belum diumumkan kepada publik.
Polisi dan penyidik masih berada di lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara sekaligus mengumpulkan bukti guna mengungkap motif penembakan.
Laporan awal sebelumnya menyebut dua siswa tewas dalam penembakan tersebut, salah satunya merupakan pelaku.
Namun, perkembangan penyelidikan menunjukkan jumlah korban meninggal lebih banyak.
NBI menyatakan dua siswa dan dua petugas keamanan tewas, sedangkan sembilan orang lainnya mengalami luka-luka.
Terduga pelaku juga dilaporkan tewas. Dengan demikian, sedikitnya empat orang menjadi korban jiwa dalam penembakan di lingkungan sekolah tersebut.
Wali Kota Zamboanga City, Khymer Adan Olaso, mengatakan terduga pelaku dan salah satu korban sama-sama berstatus siswa di sekolah swasta yang dikelola oleh komunitas Jesuit tersebut.
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