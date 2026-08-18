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Antara
Selasa, 18 Agustus 2026 | 23.24 WIB

2 Siswa-2 Petugas Keamanan Tewas dalam Insiden Penembakan di Sebuah Sekolah di Filipina, 2

Ilustrasi penembakan. (Diasty Surjanto/Antara) - Image

Ilustrasi penembakan. (Diasty Surjanto/Antara)

JawaPos.com - Empat orang tewas dan sembilan luka-luka dalam insiden penembakan dini hari Selasa di Sekolah Menengah Atas Ateneo de Zamboanga di Kota Zamboanga, Filipina selatan, menurut laporan media lokal The Manila Times.

Menurut polisi, insiden itu terjadi sesaat sebelum kelas dimulai, yang juga menewaskan terduga pelaku.

Biro Investigasi Nasional mengatakan dua siswa dan dua petugas keamanan tewas dan sembilan lainnya luka-luka dalam penembakan tersebut. Identitas para korban belum dirilis.

Terduga pelaku penembakan diidentifikasi sebagai seorang pria dan siswa kelas empat SMA yang ayahnya dilaporkan bekerja di Kantor Bea Cukai Kota Zamboanga, menurut laporan.

Pihak berwenang mengatakan tersangka membawa pistol dan senapan ke kampus dan melepaskan tembakan di dalam kelas "tanpa provokasi yang jelas."

Terduga pelaku dan korban sama-sama siswa di sekolah swasta yang dikelola oleh Jesuit, kata Walikota Khymer Adan Olaso.

Video menunjukkan siswa-siswa melarikan diri dari gedung sekolah saat terdengar suara tembakan.

Polisi dan penyidik masih berada di lokasi kejadian sementara pihak berwenang menentukan motif dan memeriksa kemungkinan adanya kelalaian keamanan. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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