Penembakan di Sekolah Filipina Tewaskan 2 Siswa, Termasuk Pelaku

Kendaraan keluar dari Universitas Ateneo de Zamboanga menyusul insiden penembakan di Zamboanga, Filipina selatan, Selasa (18/8/2026). (AP)
JawaPos.com - Penembakan dilaporkan terjadi di sebuah sekolah menengah di Zamboanga, Filipina Selatan, Selasa (18/8) waktu setempat dan menewaskan dua siswa, termasuk pelaku.
Penembakan berlangsung di sekolah yang terhubung dengan Ateneo de Zamboanga University, sebuah institusi pendidikan swasta di Kota Zamboanga.
Polisi memastikan situasi telah terkendali dan tidak ada korban tambahan maupun laporan siswa terluka dalam insiden tersebut.
Berdasarkan laporan awal kepolisian, pelaku membawa pistol dan senapan ke dalam area sekolah sebelum melepaskan tembakan ke arah siswa yang berada di dalam ruang kelas.
Pelaku diketahui merupakan siswa kelas 9. Polisi mengatakan pelaku mengakhiri hidupnya usai melepaskan tembakan.
Korban lainnya adalah seorang siswa laki-laki yang duduk di kelas satu tingkat di atas pelaku.
Dilansir dari CNN, Presiden Ateneo de Zamboanga University, Ernald Andal, mengonfirmasi bahwa tidak ada lagi penembakan aktif di lingkungan sekolah setelah kejadian tersebut.
"Kami tidak ingin salah satu dari hal-hal ini terjadi. Kami ingin memprioritaskan keselamatan semua siswa kami," kata Andal.
Insiden di Zamboanga menjadi perhatian karena terjadi kurang dari dua bulan setelah penembakan lain di lingkungan sekolah di Filipina.
Pada Juni lalu, sebuah sekolah menengah negeri di Tacloban City juga menjadi lokasi penembakan.
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