Sengketa Falkland: Presiden Argentina janji Perjuangkan Habis-habisan

JawaPos.com - Presiden Argentina Javier Milei mengeluarkan peringatan kepada Inggris terkait sengketa kedaulatan Kepulauan Falkland dan menegaskan bahwa pemerintahannya akan membela kepentingan nasional Argentina habis-habisan, serta tidak peduli siapa yang merasa terganggu.

Dalam serangkaian pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada Rabu, Milei mengumumkan bahwa ia akan menyampaikan pidato yang disiarkan secara nasional pada Kamis pukul 21.00 waktu setempat untuk membahas sebuah “topik sakral” bagi rakyat Argentina.

“Perkara apa yang bisa lebih penting dan strategis bagi kepentingan vital bangsa selain perjuangan untuk Malvinas (Falkland)?” kata Milei, menggunakan nama yang dipakai Argentina untuk menyebut kepulauan tersebut.

“Kami akan terus membela kepentingan bangsa Argentina habis-habisan, tidak peduli siapa yang merasa terganggu. HIDUP KEBEBASAN!” tulis Milei, sembari mengatakan bahwa kedaulatan nasional Argentina masih terus dilanggar.

Sikap diplomatik tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan politik terkait kepulauan yang disengketakan itu.

Downing Street pada Selasa (2/9), menegaskan kembali bahwa komitmen Inggris terhadap Kepulauan Falkland tetap tak tergoyahkan. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengisyaratkan bahwa Washington mungkin meninjau kembali posisinya mengenai wilayah tersebut.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Bayangan Inggris James Cartlidge, dengan tegas menolak klaim Buenos Aires. Ia menyatakan bahwa Kepulauan Falkland adalah milik Inggris dan akan tetap demikian. “Prajurit Inggris berjuang dan gugur untuk mempertahankan kedaulatan kami serta kebebasan warga Kepulauan Falkland,” kata Cartlidge.