Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 26 Juli 2026 | 10.50 WIB

Spanduk Kepulauan Malvinas dalam Perayaan Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026 Picu Penyelidikan FIFA

Timnas Argentina rayakan kemenangan semifinal di Piala Dunia FIFA 2026 yang berkaitan dengan sengketa kedaulatan (Bein Sports) - Image

Timnas Argentina rayakan kemenangan semifinal di Piala Dunia FIFA 2026 yang berkaitan dengan sengketa kedaulatan (Bein Sports)

JawaPos.com – Argentina berpotensi menghadapi sanksi dari FIFA setelah para pemain membentangkan spanduk bertuliskan “Las Malvinas son Argentinas” atau “Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina” seusai mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (25/7), Aksi tersebut dilakukan saat perayaan kemenangan di lapangan dan segera memicu perhatian internasional karena berkaitan dengan sengketa kedaulatan antara Argentina dan Inggris Raya.

FIFA mengonfirmasi bahwa Komite Disiplin sedang meninjau laporan pertandingan serta seluruh fakta yang berkaitan dengan insiden tersebut.

FIFA memiliki aturan yang melarang penggunaan pertandingan resmi sebagai sarana menyampaikan pesan politik, agama, atau pribadi. 

Meskipun spanduk itu dibentangkan setelah pertandingan berakhir dan bukan merupakan bagian dari perlengkapan pemain, badan sepak bola dunia tersebut tetap menilai apakah tindakan itu melanggar regulasi kompetisi.

Penyelidikan juga akan mencakup pihak yang mengizinkan penggunaan spanduk, pemain yang terlibat, serta kemungkinan adanya persetujuan dari Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA).

Kasus serupa pernah terjadi pada 2014 ketika para pemain Argentina berpose dengan spanduk bertuliskan pesan yang sama sebelum pertandingan persahabatan melawan Slovenia.

Saat itu, FIFA menyatakan tindakan tersebut melanggar aturan mengenai demonstrasi politik dan menjatuhkan teguran resmi serta denda kepada AFA. Preseden tersebut dapat menjadi pertimbangan penting dalam proses disiplin yang sedang berlangsung.

FIFA menegaskan bahwa penyelidikan ini tidak bertujuan menentukan status kedaulatan Kepulauan Malvinas atau Falkland, melainkan hanya menilai kepatuhan terhadap peraturan kompetisi.

Sejumlah pejabat Inggris juga meminta FIFA menyelidiki insiden tersebut setelah perayaan Argentina memicu kembali perdebatan politik mengenai wilayah sengketa itu.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Federasi Sepak Bola Argentina Tanggapi Teori Konspirasi Final Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Federasi Sepak Bola Argentina Tanggapi Teori Konspirasi Final Piala Dunia 2026

Sabtu, 25 Juli 2026 | 20.51 WIB

Penggemar Argentina Minta Final Piala Dunia 2026 Diulang, Tuding Wasit Disuap - Image
Sepak Bola Dunia

Penggemar Argentina Minta Final Piala Dunia 2026 Diulang, Tuding Wasit Disuap

Sabtu, 25 Juli 2026 | 20.23 WIB

Nicolás Otamendi Resmi Umumkan Pengunduran Diri dari Tim Nasional Argentina Usai Piala Dunia FIFA 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Nicolás Otamendi Resmi Umumkan Pengunduran Diri dari Tim Nasional Argentina Usai Piala Dunia FIFA 2026

Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa? - Image
1

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

4

Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia

8

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore