Karoline Leavitt Mundur dari Sekretaris Pers Gedung Putih, Pilih Fokus Jadi Ibu

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt. (CNBC)
JawaPos.com - Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt akan meninggalkan jabatannya pada akhir Agustus 2026 demi menghabiskan lebih banyak waktu bersama dua anaknya dan keluarga. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Leavitt selanjutnya akan menjadi salah satu penasihat eksternalnya.
Trump mengumumkan keputusan tersebut pada Rabu (12/8). Ia mengatakan memahami dan menghormati pilihan Leavitt yang ingin lebih banyak mendampingi keluarganya.
Dilansir dari CNBC, Leavitt, 28 tahun, menjabat sebagai sekretaris pers Gedung Putih sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025. Ia tercatat sebagai orang termuda yang pernah menduduki posisi tersebut.
Dalam unggahan di Truth Social, Trump mengatakan Leavitt mengundurkan diri agar dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya.
Meski meninggalkan posisi resmi di Gedung Putih, karier politik Leavitt tidak sepenuhnya berakhir. Trump mengatakan perempuan itu akan menjadi salah satu penasihat terpentingnya dan akan membantu Partai Republik menghadapi pemilu paruh waktu atau midterm elections pada November mendatang.
Keputusan Leavitt mundur datang kurang dari sebulan setelah ia kembali menjalankan tugasnya di Gedung Putih usai cuti melahirkan.
Leavitt melahirkan putrinya, Viviana, pada 1 Mei. Ia kemudian kembali tampil dalam pengarahan pers Gedung Putih pada 16 Juli, setelah sebelumnya mengambil cuti untuk kelahiran anak keduanya.
Leavitt memiliki dua anak bersama suaminya, Nicholas Riccio, seorang pengembang properti.
Dalam unggahannya di X pada Rabu, Leavitt menggambarkan periode setelah kelahiran anak keduanya sebagai salah satu fase paling berharga sekaligus paling menantang dalam hidupnya.
"Menjadi seorang ibu dan menyambut bayi baru saat bekerja di salah satu pekerjaan paling menuntut di dunia telah menjadi musim paling bermanfaat namun menantang dalam hidupku, setidaknya," tulis Leavitt.
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