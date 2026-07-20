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Rian Alfianto
Senin, 20 Juli 2026 | 18.47 WIB

Wapres AS JD Vance Resmi Jadi Ayah Empat Anak, Ukir Sejarah Baru di Gedung Putih

Wakil Presiden AS JD Vance dan Ibu Negara Usha Vance. (Rebecca Droke/Pool via Reuters) - Image

Wakil Presiden AS JD Vance dan Ibu Negara Usha Vance. (Rebecca Droke/Pool via Reuters)

JawaPos.com - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance dan istrinya, Usha Vance, mengumumkan kelahiran anak keempat mereka pada Minggu (19/7) waktu setempat.

Bayi laki-laki yang diberi nama Alec Neel Vance itu lahir di Walter Reed National Military Medical Center, Bethesda, Maryland.

Kelahiran Alec bukan hanya menjadi kabar bahagia bagi keluarga Vance, tetapi juga mencatatkan sejarah bagi negaranya.

Alec menjadi anak pertama yang lahir dari seorang wakil presiden AS yang masih menjabat dalam lebih dari 150 tahun terakhir.

"Kami sangat senang mengumumkan bahwa bayi laki-laki kami, Alec Neel Vance, lahir pagi ini," tulis JD Vance dan Usha dalam pernyataan bersama.

"Usha dan bayi dalam kondisi bahagia dan sehat, sementara anak-anak kami sangat gembira menyambut adik laki-laki mereka," lanjut pernyataan tersebut.

Kelahiran Pertama dari Wapres AS dalam 150 Tahun

Menurut catatan White House Historical Association, terakhir kali seorang wakil presiden AS yang sedang menjabat dikaruniai anak adalah pada 1870.

Saat itu, Schuyler Colfax dan istri keduanya, Ellen Wade, menyambut kelahiran putra mereka, Schuyler Colfax III, ketika Colfax masih menjabat sebagai wakil presiden.

Dengan demikian, kelahiran Alec Neel Vance mengakhiri jeda lebih dari satu setengah abad tanpa adanya kelahiran anak dari seorang wakil presiden aktif.

JD Vance yang berasal dari Ohio dan Usha Vance, putri pasangan imigran asal India, pertama kali bertemu saat menempuh pendidikan di Yale Law School. Keduanya lulus pada 2013 dan kemudian membangun keluarga.

Editor: Bayu Putra
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