Salah Satunya Hydro Coco, Ini Rahasia Tetra Pak Bikin Produknya Bertahan 12 Bulan Tanpa Pengawet

John Jose (paling kiri) selaku Marketing Director for Malaysia, Singapore, Philippines & Indonesia Tetra Pak. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kemasan makanan dan minuman yang mampu menjaga produk bertahan hingga berbulan-bulan, bahkan sampai sekitar 12 bulan, tanpa tambahan bahan pengawet kerap menimbulkan pertanyaan. Bagaimana produk itu bisa tetap aman dan memiliki masa simpan yang panjang?
Jawabannya bukan semata-mata terletak pada kemasannya. Teknologi pengolahan UHT (Ultra High Temperature) dan pengemasan aseptik menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kualitas produk, sekaligus memperpanjang masa simpannya tanpa harus mengandalkan bahan pengawet.
Inovasi tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang Tetra Pak (salah satu produknya Hydro Coco yang banyak dikenal di Tanah Air) dalam mengembangkan teknologi untuk industri makanan dan minuman. Perusahaan ini telah menghadirkan berbagai inovasi kemasan sejak berdiri pada 1951 silam.
Marketing Director for Malaysia, Singapore, Philippines & Indonesia Tetra Pak, John Jose, mengatakan bahwa inovasi menjadi salah satu fokus utama perusahaan selama puluhan tahun.
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Menurut dia, perjalanan inovasi Tetra Pak dimulai dari kemasan-kemasan yang kini menjadi bagian penting dalam perkembangan industri pangan global.
Salah satu inovasi awal yang diperkenalkan adalah Tetra Classic Aseptic, kemasan dengan bentuk khas menyerupai segitiga atau tetrahedron. Kemasan tersebut menjadi salah satu fondasi awal perkembangan teknologi pengemasan aseptik.
Perkembangan kemudian berlanjut pada 1969 ketika Tetra Pak memperkenalkan Tetra Brik Aseptic. Kemasan berbentuk persegi panjang ini hingga kini menjadi salah satu produk paling dikenal dan banyak digunakan dalam portofolio Tetra Pak.
“Inovasi adalah sesuatu yang kami bangga dan fokuskan. Selama 75 tahun, kami memiliki banyak inovasi,” ujar John Jose dalam diskusi bersama wartawan dari sejumlah negara di Thailand.
Teknologi aseptik sendiri menjadi salah satu alasan mengapa sejumlah produk makanan dan minuman dapat memiliki masa simpan panjang. Prinsipnya adalah mengombinasikan proses pengolahan produk dengan pengemasan dalam kondisi steril.
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