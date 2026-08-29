Sejumlah Alasan Kenapa Produk Kelapa Makin Mendunia, Amerika hingga Tiongkok Jadi Pasar Terbesar

John Jose, Marketing Director for Malaysia, Singapore, Philippines & Indonesia Tetra Pak. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Produk olahan kelapa tidak lagi identik sebagai bahan makanan tradisional. Air kelapa, krim kelapa, hingga berbagai minuman inovatif berbahan dasar kelapa terus berkembang memperluas pasar dan menjadi bagian dari industri pangan global bernilai besar.
Besarnya peluang tersebut terlihat dari peta pasar sejumlah produk kelapa di dunia. Amerika Serikat menjadi pasar terbesar untuk air kelapa atau coconut water, disusul China dan Brasil. Sementara untuk volume penjualan krim kelapa (coconut cream), Thailand berada di posisi teratas, kemudian diikuti pasar Eropa dan Amerika Serikat.
Fenomena itu menunjukkan bahwa kelapa memiliki daya tarik yang jauh lebih luas dibanding sekadar komoditas pertanian. Produk berbahan dasar kelapa kini berkembang mengikuti perubahan gaya hidup, kebutuhan nutrisi, hingga tren konsumen yang terus berkembang.
Menurut Sutthinun (Cyn) Taechathayanon, Customer Experience Manager APAC Tetra Pak, terdapat sejumlah alasan utama yang mendorong pertumbuhan produk kelapa berkembang secara global.
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Pertama, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap gaya hidup sehat. Konsumen saat ini semakin cermat memilih makanan dan minuman yang dikonsumsi. Mereka memperhatikan informasi pada kemasan, kandungan nutrisi, jumlah kalori, hingga berbagai aspek yang dianggap berkaitan dengan kesehatan.
"Yang pertama adalah gaya hidup yang lebih sehat di mana konsumen saat ini mencari lebih banyak cara untuk mencari hidup sehat. Mereka juga berpikir tentang nutrisi, kalori, atau bahkan menggunakan beberapa perangkat digital untuk mengawasi kesehatan mereka," katanya dalam diskusi bersama wartawan dari sejumlah negara di kantor Product Development Centre, Rayong, Thailand.
"Dan kelapa sendiri memiliki kelebihan dalam hal low in fat (rendah lemak), low sugar (rendah gula), dan juga hydration. Itulah bagaimana kita melihat kelapa bisa menjadi produk yang sempurna untuk membantu konsumen sehat untuk mengembangkan kehidupan," imbuhnya.
Dalam konteks tersebut, produk kelapa memiliki posisi yang menarik. Air kelapa, misalnya, dikenal sebagai minuman yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidrasi. Produk berbahan kelapa juga dapat dikembangkan sesuai kebutuhan konsumen yang semakin mencari pilihan makanan dan minuman dengan karakteristik tertentu.
Kedua, meningkatnya kebutuhan terhadap produk yang lebih fungsional dan spesifik. Konsumen tidak hanya mencari makanan atau minuman untuk memenuhi rasa lapar dan haus, tetapi juga menginginkan manfaat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
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Jawa Pos
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