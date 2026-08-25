Diplomasi Pakistan Ungkap Kemajuan Signifikan Perundingan Iran-AS-Israel

JawaPos.com - Upaya diplomatik Pakistan untuk mengakhiri perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran mulai menunjukkan titik terang. Pejabat Pakistan menyebut pembicaraan tingkat tinggi di Teheran menghasilkan kemajuan signifikan, termasuk pembahasan untuk mencegah eskalasi, membuka kembali Selat Hormuz, dan mengakhiri konflik secepatnya.

Perkembangan ini muncul setelah Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Field Marshal Syed Asim Munir dan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi melakukan misi diplomatik sehari penuh ke Teheran pada Senin.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Islamabad mencari jalan keluar dari kebuntuan konflik sekaligus menghidupkan kembali kerangka kesepakatan yang sebelumnya dirancang untuk menghentikan perang.

Pakistan Bahas Penghentian Perang dan Selat Hormuz Dilansir via Al-Jazeera, militer Pakistan dalam pernyataannya pada Selasa mengatakan kunjungan Munir merupakan bagian dari 'upaya diplomatik Pakistan untuk mengakhiri kebuntuan dalam konflik AS-Iran yang sedang berlangsung dan mencari cara untuk mencapai perdamaian yang langgeng serta mengakhiri ketidakstabilan di kawasan secara permanen'.

Selama berada di Teheran, Munir bertemu sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk Presiden Masoud Pezeshkian, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, serta Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei.

Pembicaraan berfokus pada sejumlah isu yang menjadi kunci untuk meredakan konflik.

"Diskusi komprehensif berfokus pada langkah-langkah untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, pembukaan kembali Selat Hormuz, dan mempercepat penghentian konflik," kata militer Pakistan.