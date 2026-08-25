Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Selasa, 25 Agustus 2026 | 17.38 WIB

Korea Utara Luncurkan 10 Rudal Sehari Usai Donald Trump Kurangi Latihan Militer Bersama Korsel

Korea Utara luncurkan 10 rudal sehari usai Donald Trump kurangi latihan militer (The Guardian) - Image

Korea Utara luncurkan 10 rudal sehari usai Donald Trump kurangi latihan militer (The Guardian)

JawaPos.com – Korea Utara menembakkan sekitar 10 rudal balistik jarak pendek ke arah laut, sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengurangan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan.

Dilansir dari laman The Guardian pada Senin (24/8), Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan rudal tersebut diluncurkan dari wilayah Pyongyang menuju perairan di sebelah timur Korea Utara.

Peluncuran tersebut terdeteksi oleh Korea Selatan dan Jepang, sementara militer Korea Selatan meningkatkan pengawasan serta berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan Jepang untuk memantau perkembangan situasi.

Peluncuran rudal tersebut terjadi setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan mengurangi skala latihan Ulchi Freedom Shield yang berlangsung selama 11 hari.

Trump sebelumnya meminta Pentagon untuk mengurangi latihan tersebut secara signifikan dengan alasan ingin menjaga hubungan baik dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, serta merespons sikap Korea Selatan terkait perang di Iran.

Namun, Kim Yo-jong, saudara perempuan Kim Jong-un, menolak langkah tersebut dan menilai pengurangan latihan tidak mengubah sifat yang dianggap provokatif dan agresif oleh Pyongyang.

Korea Selatan kemudian menggelar rapat darurat Dewan Keamanan Nasional dan mendesak Korea Utara menghentikan peluncuran rudal balistik yang dilarang berdasarkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa.

Meskipun demikian, Kim Yo-jong menyatakan hubungan pribadi antara Kim Jong-un dan Trump masih sangat baik, yang dinilai dapat menunjukkan bahwa Pyongyang masih membuka peluang diplomasi apabila Washington memberikan konsesi lebih besar.

Trump sendiri mengatakan bahwa dirinya bersedia bertemu kembali dengan Kim Jong-un tahun ini, meskipun hingga kini belum ada kepastian mengenai waktu ataupun agenda pertemuan tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Latihan Rudal Rusia di Pulau Sengketa Picu Ketegangan Baru dengan Jepang di Kawasan Pasifik - Image
Internasional

Latihan Rudal Rusia di Pulau Sengketa Picu Ketegangan Baru dengan Jepang di Kawasan Pasifik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 17.41 WIB

Iran Siap Hadapi Perang Panjang dengan AS, 75 Persen Rudal dan Drone Masih Utuh - Image
Internasional

Iran Siap Hadapi Perang Panjang dengan AS, 75 Persen Rudal dan Drone Masih Utuh

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01.44 WIB

Sanggup Perang Hingga Berbulan-bulan! Iran Masih Punya 75 Persen Cadangan Rudal - Image
Internasional

Sanggup Perang Hingga Berbulan-bulan! Iran Masih Punya 75 Persen Cadangan Rudal

Jumat, 14 Agustus 2026 | 21.51 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore