Iran Siap Hadapi Perang Panjang dengan AS, 75 Persen Rudal dan Drone Masih Utuh

Ilustrasi rudal Iran. (AP)
JawaPos.com - Iran mengklaim masih memiliki lebih dari 75 persen kemampuan rudal dan drone yang siap digunakan setelah serangkaian serangan Israel dan Amerika Serikat.
Klaim tersebut menjadi sinyal bahwa Teheran merasa masih memiliki cukup amunisi untuk menghadapi konflik berkepanjangan.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Komandan Angkatan Darat Iran untuk Urusan Eksekutif, Brigadir Jenderal Ali Reza Sheikh, seperti dikutip kantor berita resmi Iran, IRNA.
Menurut Sheikh, serangan yang dilancarkan Israel dan AS tidak berhasil melumpuhkan sebagian besar kemampuan rudal dan drone Iran. Ia menegaskan bahwa persenjataan tersebut masih dalam kondisi siap digunakan.
Klaim tersebut menunjukkan perbedaan tajam antara penilaian Iran dan gambaran kerusakan yang sebelumnya disampaikan Presiden AS Donald Trump.
Sheikh menilai serangan AS dan Israel tidak seefektif yang diklaim Washington. Karena itu, Iran disebut masih mempunyai kemampuan untuk melanjutkan operasi militernya apabila konflik terus berlanjut.
Ia bahkan menggambarkan sistem drone Iran sebagai telah menjadi mimpi buruk bagi musuh dalam hal ini AS dan sekutunya, Israel.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa Teheran tidak menganggap kemampuan militernya telah terkuras akibat serangan yang dilakukan terhadap sejumlah sasaran di Iran.
Dengan lebih dari tiga perempat kemampuan rudal dan drone diklaim masih tersedia, Iran berupaya menunjukkan bahwa mereka mempunyai kapasitas untuk mempertahankan tekanan militer dalam jangka panjang.
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