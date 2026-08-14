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Rian Alfianto
Jumat, 14 Agustus 2026 | 21.51 WIB

Sanggup Perang Hingga Berbulan-bulan! Iran Masih Punya 75 Persen Cadangan Rudal

Ilustrasi rudal Iran. (AP). - Image

Ilustrasi rudal Iran. (AP).

JawaPos.com - Iran ternyata masih menyimpan sebagian besar kemampuan rudalnya meski digempur Amerika Serikat dan Israel.

Penilaian CIA menyebut Teheran masih memiliki sekitar 75 persen inventaris peluncur rudal bergerak dan 70 persen stok rudal dibandingkan sebelum perang.

Dengan kemampuan tersebut, Iran dinilai masih sanggup menghadapi tekanan militer dan blokade ekonomi selama berbulan-bulan.

Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa kemampuan tempur Iran belum seperti yang selama ini digambarkan pemerintahan Presiden Donald Trump.

CIA menilai Iran masih mempunyai kapabilitas rudal balistik yang signifikan setelah berminggu-minggu menjadi sasaran serangan AS dan Israel.

Laporan intelijen itu disampaikan kepada pemerintahan Trump pekan ini dan diberitakan The Washington Post.

Dilansir via Middle East Eye, menurut seorang pejabat AS yang dikutip The Washington Post, Iran masih memiliki sekitar 75 persen dari jumlah peluncur rudal bergerak sebelum perang.

Sementara itu, persediaan rudalnya masih mencapai sekitar 70 persen dari stok sebelum konflik.

Iran juga disebut berhasil membuka kembali fasilitas penyimpanan rudal bawah tanah yang sebelumnya menjadi sasaran serangan.

Editor: Banu Adikara
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