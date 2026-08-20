Jebol Gawang Lagi! King Kazu Cetak Rekor Gol Tertua Emperor's Cup Jepang di Usia 59 Tahun

JawaPos.com - Kazuyoshi Miura belum berhenti mencetak sejarah meski usianya telah mencapai 59 tahun. Mantan penyerang timnas Jepang itu menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah Emperor's Cup setelah mencetak dua gol untuk Fukushima United.

Miura mencetak dua gol melalui penalti saat klub J.League 3 tersebut menghancurkan tim amatir Oyama Soccer Club dengan skor 7-0 pada babak pertama Emperor's Cup, Rabu (19/8).

Gol pertamanya tercipta pada menit ke-12. Pada usia 59 tahun, lima bulan, dan 24 hari, Miura melewati rekor sebelumnya yang dibuat mantan gelandang timnas Jepang Shinji Ono.

Menurut Asosiasi Sepak Bola Jepang, Ono mencetak gol di turnamen tersebut pada usia 41 tahun pada 2021.

Miura kembali mencetak gol melalui titik penalti pada menit ke-55. Tiga menit kemudian, ia ditarik keluar lapangan.

"Saya selalu berlatih penalti, jadi saya senang latihan itu membuahkan hasil," kata Miura setelah pertandingan.

Meski telah mencatatkan rekor, ambisi Miura belum berhenti. Ia berharap masih mendapat kesempatan bermain pada babak berikutnya.

"Kalau saya tidak bermain dalam pertandingan, saya tidak bisa mencetak gol. Saya akan terus bekerja keras setiap hari agar bisa mendapat kesempatan turun ke lapangan," ujar pemain yang dijuluki "King Kazu" tersebut.

Miura berasal dari Prefektur Shizuoka dan menjadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan popularitas sepak bola Jepang setelah J.League diluncurkan pada awal 1990-an.