Trump Ancam Perang Ekonomi Terbesar ke Iran, Negara Pembantu Tehran Ikut Dibidik

Ilustrasi Presiden AS Donald Trump. (L.E. Baskow / Reuters/Reuters).
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam melancarkan operasi ekonomi yang disebutnya sebagai yang 'paling menghancurkan' terhadap Iran. Ancaman itu tidak hanya ditujukan kepada Tehran, tetapi juga negara dan perusahaan yang membantu Iran menghindari sanksi Amerika Serikat.
Trump menyampaikan ancaman tersebut melalui unggahan di Truth Social. Ia menyebut langkah baru itu sebagai perang ekonomi dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
"Ini akan menjadi Perang Ekonomi dan Isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya," ancam Trump.
Trump juga memperingatkan bahwa lembaga keuangan, perusahaan, bandara, hingga entitas pemerintah dari negara lain yang memberikan 'lifeline' kepada Iran akan menghadapi konsekuensi ekonomi besar.
Dalam pernyataannya, Trump secara khusus menargetkan sejumlah jalur yang dinilai dapat digunakan Iran untuk mempertahankan aktivitas ekonominya di tengah tekanan sanksi.
Saluran tersebut mencakup penyelundupan minyak, skema pertukaran mata uang, transfer uang tunai, rumah penukaran valuta asing, pendaftaran kapal, serta perusahaan cangkang.
Trump menegaskan semua jalur tersebut harus segera ditutup. Ia juga kembali menyatakan bahwa Iran tidak akan diperbolehkan memperoleh senjata nuklir.
Menurut Trump, Iran sebenarnya telah mendapatkan kesempatan besar untuk mencapai kesepakatan dengan Washington, tetapi kesempatan itu disebut gagal dimanfaatkan Tehran.
"Tak seorang pun telah memberi Republik Islam Iran kesempatan yang lebih besar untuk membuat kesepakatan daripada saya," ujar Trump.
Ia kemudian menambahkan, "Secara TRAGIS, bagi mereka, mereka gagal menerimanya."
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