Donald Trump Bantah Kondisi Kapal Induk USS Abraham Lincoln Memburuk, Wartawan CNN Kena Semprot

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan tentang buruknya kondisi kapal induk USS Abraham Lincoln yang telah lebih dari 250 hari berada di laut tanpa singgah di pelabuhan. Trump menyebut kapal tersebut terawat dengan baik, tetapi klaim itu memicu kemarahan keluarga para awak yang mengaku melihat langsung tekanan fisik dan mental selama misi panjang di tengah perang Iran.

Pernyataan Trump disampaikan di Gedung Putih pada Senin lalu ketika ia menanggapi laporan CNN mengenai kondisi USS Abraham Lincoln. Trump bahkan meminta Kristen Holmes, wartawan CNN, untuk diam dan menyebut pemberitaan tersebut sebagai berita palsu.

Trump mengatakan dirinya mendapat informasi dari seorang pensiunan laksamana yang pernah bertugas di kapal perang Amerika Serikat. Menurut Trump, laksamana tersebut menyampaikan bahwa USS Abraham Lincoln tetap dalam kondisi baik meski telah menjalani penugasan panjang.

"Lincoln telah berada di sana untuk jangka waktu tertentu, periode waktu yang baik, tetapi selama bertahun-tahun, kami telah memilikinya di sana jauh lebih lama," kata Trump.

Trump kemudian menceritakan percakapannya dengan veteran yang disebutnya sebagai seorang laksamana purnawirawan.

"Dia kebetulan seorang laksamana, sudah pensiun. Dia berkata, 'Saya sudah berada di kapal yang berada di luar sana jauh lebih lama dari itu, Pak. Dan saya tahu orang-orang di Lincoln, mereka bilang itu dirawat dengan indah dan dirawat dengan indah.' Dan orang-orang lain keluar dan mereka menemukan bahwa itu benar," ujar Trump.

Trump menyimpulkan laporan mengenai kondisi kapal tersebut sebagai informasi palsu dari CNN.

"Itu adalah berita palsu yang dilaporkan dari CNN," kata Trump dengan nada tinggi.