AS Siapkan USS George Washington Gantikan Abraham Lincoln Imbas Krisis

Kapal induk Angkatan Laut AS USS George Washington dan kapal-kapal lainnya ikut serta dalam latihan militer gabungan AS-Jepang "Keen Sword" di atas Samudra Pasifik (AP Photo/Shigeki Miyajima, File)
JawaPos.com - Amerika Serikat tengah mengerahkan USS George Washington ke Timur Tengah, untuk menggantikan USS Abraham Lincoln yang telah berada di laut lebih dari 250 hari.
Pergantian ini menjadi sorotan karena USS Abraham Lincoln menjalani penugasan panjang tanpa singgah di pelabuhan selama 200 hari.
Di saat bersamaan, bermunculan laporan tentang kekurangan kebutuhan dasar, masalah air dan toilet, hingga memburuknya kesehatan mental para kru.
Rencana tersebut merupakan bagian dari rotasi kapal induk yang sebelumnya sudah dijadwalkan, menurut sejumlah pejabat AS yang mengetahui persoalan tersebut seperti dilaporkan The Wall Street Journal.
Artinya, pengerahan George Washington tidak secara khusus dibuat sebagai respons atas keluhan kondisi awak Lincoln.
Namun, kedatangan kapal induk pengganti itu terjadi ketika tekanan terhadap USS Abraham Lincoln semakin mendapat perhatian di Washington.
USS Abraham Lincoln sendiri mulai menjalani penugasan pada November dan kemudian dialihkan ke Timur Tengah pada Januari, menjelang perang AS dengan Iran.
Kapal induk itu memainkan peran penting dalam Operation Epic Fury, kampanye pengeboman AS, sebelum kemudian ikut dalam blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Intensitas operasi tersebut membuat masa penugasan USS Abraham Lincoln terus memanjang.
Senator Richard Blumenthal dari Partai Demokrat, Connecticut, mengatakan kapal itu telah bertugas lebih dari 250 hari dan tidak melakukan kunjungan pelabuhan selama 200 hari.
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Jawa Pos
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