Kesehatan Mental Awak USS Abraham Lincoln Terganggu, Trump: 9 Bulan di Laut Belum Lama

Ilustrasi USS Abraham Lincoln. (Mehr News)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkerdilkan kekhawatiran soal kesehatan mental awak USS Abraham Lincoln yang telah hampir sembilan bulan berada di laut. Trump justru menilai masa penugasan tersebut 'belum cukup lama'.
Pernyataan Trump muncul ketika perhatian terhadap kondisi para pelaut di kapal induk AS itu meningkat. USS Abraham Lincoln diketahui telah menjalani penugasan tanpa henti selama lebih dari 240 hari untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran.
Trump menolak anggapan bahwa lamanya penugasan menjadi persoalan serius bagi awak kapal, termasuk kekhawatiran yang disebut muncul dari keluarga personel mengenai panjangnya masa penugasan.
Saat ditanya mengenai penugasan panjang USS Abraham Lincoln, Trump mengatakan kapal tersebut akan segera bergerak dan digantikan oleh kapal induk lain.
"Kapal itu sedang bergerak sekarang, atau dalam waktu dekat, dan sedang diganti dengan kapal lain yang sangat mirip," kata Trump.
Alih-alih menyoroti tekanan yang mungkin dialami awak kapal setelah berbulan-bulan berada di laut, Trump justru mengatakan durasi penugasan USS Abraham Lincoln belum terlalu lama.
Ia bahkan menyebut masa lebih dari sembilan bulan di laut sebagai periode yang tidak terlalu lama. Demikian dikutip via AP News.
Pernyataan itu menjadi sorotan karena muncul di tengah kekhawatiran mengenai kesehatan mental awak kapal dan persoalan pasokan selama penugasan panjang.
Diketahui, USS Abraham Lincoln telah mencatat lebih dari 240 hari berada di laut tanpa jeda. Kondisi tersebut membuat masa penugasannya menjadi salah satu periode operasi terus-menerus terpanjang yang dijalani kapal induk tersebut.
Pelaksana tugas Menteri Angkatan Laut AS, Hung Cao sebelumnya juga mengatakan USS Abraham Lincoln akan kembali ke markas segera melalui unggahan di media sosial.
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