Komandan CENTCOM Kunjungi USS Abraham Lincoln, Kru Hadapi Tekanan 9 Bulan

JawaPos.com - Laksamana Brad Cooper, komandan Komando Pusat Amerika Serikat atau US Central Command (USCENTCOM) yang mengawasi operasi perang dengan Iran, mengunjungi kapal induk USS Abraham Lincoln pada Sabtu ketika kapal perang tersebut bersiap mengakhiri penugasan selama sembilan bulan.

Kunjungan itu berlangsung di tengah sorotan terhadap kondisi kru yang disebut menghadapi kekurangan pasokan, masalah saluran air hingga tekanan kesehatan mental setelah berbulan-bulan tidak mendapat kesempatan singgah di pelabuhan.

Dalam keterangan resminya, disebut kalau kunjungan Cooper dilakukan di penghujung tur regional selama 10 hari yang membawanya ke Bahrain, Irak, Israel, Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

USS Abraham Lincoln menjadi salah satu unsur utama dalam operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran sekaligus mendukung blokade yang diperintahkan Presiden Donald Trump terhadap pelabuhan Iran.

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Kapal induk tersebut telah menghabiskan lebih dari 200 hari di zona tempur dan meluncurkan lebih dari 10.000 sortie selama penugasannya, menurut Penjabat Menteri Angkatan Laut AS Hung Cao.

Cooper menggambarkan pengerahan USS Abraham Lincoln sebagai salah satu penugasan paling intensif secara operasional dan paling menentukan dalam era modern.

Kru USS Abraham Lincoln Disorot Di balik tingginya tempo operasi kapal induk tersebut, kondisi para awak menjadi perhatian. Laporan mengenai USS Abraham Lincoln menyebut kru menghadapi memburuknya kondisi kehidupan, keterbatasan pasokan, persoalan plumbing atau saluran air, serta masalah kesehatan mental setelah berbulan-bulan tanpa kunjungan ke pelabuhan.

Senator Partai Demokrat di Senat AS pada Sabtu meminta Menteri Pertahanan Pete Hegseth memberikan penjelasan mengenai kondisi di kapal. Mereka memperingatkan bahwa situasi tersebut berpotensi memburuk hingga mengancam keselamatan dan kesejahteraan para awak.