Blak-blakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian: Tanpa Rudal Balistik, Kami Akan Seperti Gaza

Presiden Iran Masoud Pezeshkian. (Al Jazeera)

JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa program rudal balistik negaranya tidak akan pernah menjadi bahan negosiasi. Hal ini dmeski pembicaraan antara Teheran dan Washington terus berlanjut untuk mencari penyelesaian permanen konflik di Timur Tengah.

Dalam kunjungannya ke Pakistan usai rangkaian perundingan di Swiss, Pezeshkian menyebut rudal menjadi faktor utama yang membuat Iran mampu bertahan dari tekanan militer Israel dan Amerika Serikat selama perang berlangsung.

Menurutnya, tanpa kemampuan pertahanan tersebut, Iran berpotensi mengalami nasib serupa seperti Gaza, Palestina.

“Jika rudal yang kami miliki untuk pertahanan tidak ada, Israel dan Amerika Serikat akan melumat Iran seperti Gaza, tanpa menunjukkan belas kasihan kepada yang tua maupun yang muda,” kata Pezeshkian dikutip Al-Arabiya.

Pernyataan itu sekaligus menjawab spekulasi mengenai kemungkinan Iran bersedia membahas program rudal balistik dalam rangkaian negosiasi yang dimediasi Pakistan.

Pezeshkian menegaskan bahwa isu pertahanan nasional merupakan garis merah yang tidak dapat ditawar.

“Kami tidak akan pernah bernegosiasi dengan siapa pun, dalam keadaan apa pun, mengenai kemampuan pertahanan kami,” tegasnya.