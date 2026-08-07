Penembakan di Sekolah Thailand Tewaskan 7 Orang, Pelaku Siswa Bunuh Diri

JawaPos.com - Sedikitnya tujuh orang tewas dalam penembakan di sebuah sekolah di Provinsi Nonthaburi, Thailand, pada Jumat (7/8). Korban meninggal termasuk pelaku yang merupakan seorang siswa dan mengakhiri hidupnya usai melakukan aksi tersebut.

Seperti dilansir Kyodo, Jumat (7/8), penembakan terjadi pada pagi hari di Debsirin Nonthaburi School yang berada di provinsi bertetangga dengan Bangkok.

Pelaku melepaskan tembakan di dalam area sekolah. Sedikitnya tiga guru dan tiga siswa tewas, sementara sekitar 15 orang lainnya mengalami luka-luka.

Tim penyelamat setempat sempat memberikan pertolongan pertama kepada pelaku karena masih ditemukan dalam kondisi hidup di lokasi kejadian. Namun, ia kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Polisi masih menyelidiki motif penembakan tersebut. Berdasarkan penyelidikan awal, pelaku diduga lebih dahulu menembak kakek dan neneknya sebelum menuju sekolah dan melancarkan aksinya.

Debsirin Nonthaburi School memiliki sekitar 3.000 siswa. Sekolah itu merupakan salah satu dari 11 sekolah menengah yang berafiliasi dengan Debsirin, sekolah putra ternama di Thailand yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Chulalongkorn.