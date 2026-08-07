Penembakan di Sekolah Thailand Tewaskan 7 Orang, Pelaku Siswa Bunuh Diri

Seorang siswi menangis di luar sekolahnya setelah insiden penembakan yang menyebabkan korban tewas dan luka-luka di Provinsi Nonthaburi, Thailand, pada Jumat, 7 Agustus 2026. (Sakchai Lalit/AP)
JawaPos.com - Sedikitnya tujuh orang tewas dalam penembakan di sebuah sekolah di Provinsi Nonthaburi, Thailand, pada Jumat (7/8). Korban meninggal termasuk pelaku yang merupakan seorang siswa dan mengakhiri hidupnya usai melakukan aksi tersebut.
Seperti dilansir Kyodo, Jumat (7/8), penembakan terjadi pada pagi hari di Debsirin Nonthaburi School yang berada di provinsi bertetangga dengan Bangkok.
Pelaku melepaskan tembakan di dalam area sekolah. Sedikitnya tiga guru dan tiga siswa tewas, sementara sekitar 15 orang lainnya mengalami luka-luka.
Tim penyelamat setempat sempat memberikan pertolongan pertama kepada pelaku karena masih ditemukan dalam kondisi hidup di lokasi kejadian. Namun, ia kemudian dinyatakan meninggal dunia.
Polisi masih menyelidiki motif penembakan tersebut. Berdasarkan penyelidikan awal, pelaku diduga lebih dahulu menembak kakek dan neneknya sebelum menuju sekolah dan melancarkan aksinya.
Debsirin Nonthaburi School memiliki sekitar 3.000 siswa. Sekolah itu merupakan salah satu dari 11 sekolah menengah yang berafiliasi dengan Debsirin, sekolah putra ternama di Thailand yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Chulalongkorn.
Hingga kini, aparat keamanan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap latar belakang penembakan tersebut. Pihak berwenang juga belum menyampaikan identitas pelaku maupun rincian lebih lanjut mengenai para korban.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi