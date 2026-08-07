Sebelum Bantai 7 Orang, Pelaku Penembakan Sekolah di Thailand Diduga Bunuh Kakek dan Neneknya

JawaPos.com - Fakta baru terungkap dalam tragedi penembakan di Debsirin Nonthaburi School, Provinsi Nonthaburi, Thailand. Polisi menduga pelaku tidak hanya melakukan aksi penembakan di sekolah yang menewaskan tujuh orang, tetapi juga lebih dahulu membunuh dua anggota keluarganya di rumah sebelum menuju lokasi kejadian.

Dugaan tersebut membuat kasus ini berkembang dari penembakan massal menjadi penyelidikan atas serangkaian pembunuhan. Hingga kini, polisi masih menyelidiki motif pelaku, yang telah diidentifikasi sebagai seorang siswa.

Penembakan di sekolah itu sendiri menewaskan tiga guru, tiga siswa, dan pelaku, sementara 15 orang lainnya mengalami luka-luka.

Diduga Bunuh Kakek dan Nenek Sebelum Berangkat ke Sekolah Setelah menerima laporan penembakan di sekolah, polisi mendatangi rumah pelaku yang berada di kawasan Soi Wat Lat Pla Duk. Di lokasi tersebut, petugas menemukan dua jenazah yang diduga merupakan kakek dan nenek pelaku.

Kepolisian kini masih melakukan identifikasi terhadap kedua korban sekaligus menyelidiki penyebab pasti kematian mereka untuk memastikan keterkaitannya dengan aksi penembakan di sekolah.

Ayah pelaku juga telah datang ke Debsirin Nonthaburi School dan sedang dimintai keterangan oleh penyidik guna membantu mengungkap rangkaian peristiwa yang terjadi.

Hingga saat ini, motif pelaku masih dalam penyelidikan. Demikian dikutip dari Khaosodenglish.

Aksi Penembakan Picu Kepanikan Insiden penembakan terjadi pada Jumat (7/8) di Debsirin Nonthaburi School, yang berada di Distrik Bang Kruai, Provinsi Nonthaburi, di pinggiran barat laut Bangkok.

Seorang saksi mata mengatakan pelaku mengenakan pakaian olahraga berwarna ungu saat melepaskan puluhan tembakan di dalam area sekolah.