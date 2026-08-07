Cosplay Jadi Grim Reaper di Atap Rumah Sakit, Pria Asal Wales Ditangkap Polisi

JawaPos.com - Seorang pria berusia 26 tahun ditangkap setelah mengenakan kostum menyerupai Grim Reaper atau malaikat maut di atap rumah sakit. Aksi tidak biasa itu terjadi di Rumah Sakit Glan Clwyd yang berlokasi di St Asaph, Denbighshire, Wales pada 6 Juni. Kepolisian Wales Utara bersama petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pun langsung dikerahkan ke lokasi.



Pria yang mengenakan jubah hitam dengan penutup kepala itu terlihat berdiri di atas atap dan menghadap ke pintu masuk rumah sakit. Pria itu kemudian diidentifikasi sebagai seorang warga Deganwy bernama Leon Gillespie. Selain mengenakan kostum yang menyerupai sosok Grim Reaper, Gillespie juga dilaporkan terlihat membawa benda yang menyerupai bilah panjang.



Dilansir dari The Independent pada Rabu (5/8), aksi nyeleneh itu dilakukan selama 50 menit sebelum akhirnya empat mobil polisi dan satu kendaraan pemadam kebakaran terlihat berada di lokasi untuk mengamankan pelaku. Pihak kepolisian menyatakan bahwa insiden tersebut berhasil ditangani tanpa adanya korban.



Gillespie kemudian didakwa pada 15 Juli dengan tuduhan menyebabkan gangguan atau keresahan tanpa alasan yang wajar di lingkungan fasilitas National Health Service (NHS). Gillespie juga didakwa karena menolak meninggalkan lokasi meskipun telah diminta oleh petugas.



Dalam persidangan di Pengadilan Magistrat Llandudno, Gillespie mengaku bersalah atas perbuatannya. Hakim menjatuhkan denda sebesar GBP 200 (sekitar Rp 4,8 juta), serta memerintahkan pembayaran kompensasi sebesar GBP 50 (sekitar Rp 1,2 juta) dan biaya perkara sebesar GBP 100 (sekitar Rp 2,4 juta) kepada Crown Prosecution Service.



Selain kasus Grim Reaper, Gillespie juga mengakui dua tindakan pencurian terpisah yang tidak kalah unik. Gillespie diketahui mencuri makanan kucing dan pasir kucing senilai sekitar GBP 30 hingga GBP 40 (sekitar Rp 722 ribu hingga Rp 963 ribu) dari toko Pets at Home di Llandudno pada 26 Maret, serta mencuri makanan dan minuman dari Sainsbury’s di wilayah yang sama pada 28 Mei.



Pihak Betsi Cadwaladr University Health Board menegaskan bahwa mereka menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk gangguan, agresi, maupun perilaku tidak pantas di lingkungan rumah sakit.



Sementara itu, juru bicara Kepolisian Wales Utara menyatakan bahwa pria tersebut telah didakwa karena menyebabkan gangguan terhadap staf NHS yang sedang bekerja, tanpa alasan yang sah, serta menolak meninggalkan lokasi saat diminta oleh petugas. Hingga saat ini, tidak ada penjelasan resmi mengenai motif di balik aksi yang dilakukan Gillespie.



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