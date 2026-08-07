Penembakan di Sekolah Thailand: Guru Tewas dan Belasan Orang Terluka, Pelaku Langsung Bunuh Diri

JawaPos.com - Aksi penembakan mengguncang sebuah sekolah menengah di Provinsi Nonthaburi, Thailand, pada Jumat (7/8). Seorang guru dilaporkan tewas, sementara sedikitnya 15 orang lainnya mengalami luka-luka setelah seorang siswa melepaskan tembakan di lingkungan sekolah.

Otoritas Thailand memastikan situasi telah berhasil dikendalikan. Polisi juga mengidentifikasi pelaku sebagai seorang siswa yang diduga mengakhiri hidupnya setelah melakukan penembakan.

Informasi awal dari Yayasan Poh Teck Tung, salah satu organisasi penyelamat terbesar di Thailand, menyebutkan sedikitnya dua orang meninggal dunia dan 15 lainnya terluka. Dari jumlah korban luka tersebut, satu orang dilaporkan berada dalam kondisi kritis.

"Petugas sedang mengevakuasi para siswa dari area kejadian," demikian pernyataan Yayasan Poh Teck Tung.

Insiden terjadi di Debsirin Nonthaburi School, sekolah menengah ternama yang memiliki sekitar 3.000 siswa. Sekolah tersebut berada di Distrik Bang Kruai, Provinsi Nonthaburi, tepat di utara Bangkok dan berlokasi di jalur jalan raya yang cukup padat.

Komandan Kepolisian Provinsi Nonthaburi, Letnan Kolonel Dechrapee Kongdee, mengatakan pelaku diduga bunuh diri setelah melakukan penembakan. Polisi telah memastikan bahwa pelaku merupakan salah seorang siswa di sekolah tersebut.

Sementara itu, Central Investigation Bureau (CIB) Thailand menyatakan kondisi di lokasi kini sudah terkendali. "Situasi kini telah berada di bawah kendali," jelas otoritas terkait dikutip via CNN.

Guru dan Siswa Menjadi Korban Berdasarkan laporan Reuters, korban luka terdiri atas seorang guru dan tiga siswa, selain korban lainnya yang masih menjalani perawatan.