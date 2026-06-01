Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 2 Juni 2026 | 00.34 WIB

Teknologi AI Diterapkan di 40 Stasiun di Jepang untuk Cegah Bunuh Diri

Ilustrasi kepadatan penumpang di sebuah stasiun di Jepang. (Gemini AI) - Image

Ilustrasi kepadatan penumpang di sebuah stasiun di Jepang. (Gemini AI)

JawaPos.com - Sebanyak 40 stasiun kereta dan gedung komersial di Jepang telah menerapkan sistem kecerdasan buatan (AI) pencegah bunuh diri. Teknologi itu disebut telah berhasil menyelamatkan sedikitnya dua orang.

Perusahaan teknologi Asilla Inc. yang berbasis di Tokyo mengembangkan sistem tersebut melalui analisis perilaku yang terekam kamera pengawas untuk menilai kemungkinan seseorang mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara melompat.

Sistem itu memantau berbagai perilaku berisiko, seperti mondar-mandir atau berlama-lama di dekat tepi peron stasiun atau atap gedung.

Ketika mendeteksi tanda-tanda tersebut, sistem akan mengirim peringatan kepada petugas keamanan dan staf stasiun. Dalam beberapa kasus, peringatan juga disampaikan melalui pengeras suara.

Dalam salah satu kasus, sistem mendeteksi seorang pria berada di area yang tidak dapat diakses pengunjung di sebuah fasilitas komersial.

Setelah dihampiri petugas keamanan, pria tersebut mengaku berniat mengakhiri hidupnya dengan melompat, menurut perusahaan itu.

Dalam kasus lain, seorang anak terlihat lama berada di dekat pagar pembatas di lantai atas sebuah gedung.

Petugas keamanan kemudian mendapati anak tersebut sedang menulis surat wasiat bunuh diri.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Saat Rival Berlomba Membangun Chatbot, Apple Justru Menjadikan AI sebagai Penggerak Aksesibilitas Global - Image
Internasional

Saat Rival Berlomba Membangun Chatbot, Apple Justru Menjadikan AI sebagai Penggerak Aksesibilitas Global

Selasa, 2 Juni 2026 | 00.48 WIB

Meta Siapkan Liontin AI Canggih, Siap Uji Coba Tahun Depan - Image
Teknologi

Meta Siapkan Liontin AI Canggih, Siap Uji Coba Tahun Depan

Senin, 1 Juni 2026 | 02.15 WIB

Mensa Indonesia Sebut AI Peluang untuk Maksimalkan Potensi Manusia, Ini Alasannya - Image
Teknologi

Mensa Indonesia Sebut AI Peluang untuk Maksimalkan Potensi Manusia, Ini Alasannya

Senin, 1 Juni 2026 | 00.53 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

3

Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

7

Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!

8

Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil

9

Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban

10

Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji! 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore