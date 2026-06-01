Teknologi AI Diterapkan di 40 Stasiun di Jepang untuk Cegah Bunuh Diri

JawaPos.com - Sebanyak 40 stasiun kereta dan gedung komersial di Jepang telah menerapkan sistem kecerdasan buatan (AI) pencegah bunuh diri. Teknologi itu disebut telah berhasil menyelamatkan sedikitnya dua orang.

Perusahaan teknologi Asilla Inc. yang berbasis di Tokyo mengembangkan sistem tersebut melalui analisis perilaku yang terekam kamera pengawas untuk menilai kemungkinan seseorang mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara melompat.

Sistem itu memantau berbagai perilaku berisiko, seperti mondar-mandir atau berlama-lama di dekat tepi peron stasiun atau atap gedung.

Ketika mendeteksi tanda-tanda tersebut, sistem akan mengirim peringatan kepada petugas keamanan dan staf stasiun. Dalam beberapa kasus, peringatan juga disampaikan melalui pengeras suara.

Dalam salah satu kasus, sistem mendeteksi seorang pria berada di area yang tidak dapat diakses pengunjung di sebuah fasilitas komersial.

Setelah dihampiri petugas keamanan, pria tersebut mengaku berniat mengakhiri hidupnya dengan melompat, menurut perusahaan itu.

Dalam kasus lain, seorang anak terlihat lama berada di dekat pagar pembatas di lantai atas sebuah gedung.