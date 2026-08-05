Saat AS Kehabisan Rudal, Iran Ngebut Bikin Drone dan Misil Selama Gencatan Senjata

Ilustrasi rudal buatan Iran. (AP)
JawaPos.com - Di tengah menipisnya persediaan rudal Amerika Serikat akibat perang dengan Iran, Teheran justru sebaliknya, memanfaatkan masa gencatan senjata untuk mempercepat produksi misil dan drone.
Kondisi ini memperlihatkan kontras yang tajam: saat Washington mulai menghadapi tekanan logistik amunisi, Iran menyatakan kapasitas militernya terus menguat sebagai persiapan jika perang kembali pecah.
Pemerintah Iran menegaskan seluruh proses negosiasi dengan Amerika Serikat tidak menghentikan upaya memperkuat kemampuan tempur. Bahkan, produksi senjata disebut meningkat selama masa gencatan senjata berlangsung.
Juru bicara Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Mohammad Akraminia, mengatakan militer memanfaatkan setiap kesempatan selama gencatan senjata untuk mempercepat modernisasi persenjataan.
"Kami telah memanfaatkan secara maksimal setiap kesempatan selama nota kesepahaman dan setiap momen gencatan senjata," kata Akraminia kepada televisi pemerintah Iran.
Ia menjelaskan langkah tersebut mencakup pengoperasian peralatan yang sebelumnya belum digunakan, pengadaan perlengkapan baru, perbaikan sistem pertahanan yang rusak, hingga pengembangan sistem persenjataan baru.
Menurut Akraminia, Iran juga telah menggunakan drone generasi terbaru dalam operasi tempur. Spesifikasi pesawat nirawak tersebut akan diumumkan dalam waktu mendatang.
Produksi Drone Naik Tiga Kali Lipat
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