Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.42 WIB

Balas Ancaman AS, Iran Ancam Serang Infrastruktur Utama Israel

Ilustrasi bendera Iran, di tengah gencatan senjata antara AS dan Iran, di Teheran, Iran, 27 April 2026. (via Reuters) - Image

Ilustrasi bendera Iran, di tengah gencatan senjata antara AS dan Iran, di Teheran, Iran, 27 April 2026. (via Reuters)

JawaPos.com - Iran mengancam akan menyerang infrastruktur vital milik Israel jika Amerika Serikat terlibat dalam serangan baru terhadap fasilitas energi dan infrastruktur sipil Iran. Ancaman tersebut disampaikan di tengah laporan bahwa Washington dan Tel Aviv tengah mempertimbangkan operasi militer besar yang berpotensi memperluas perang di Timur Tengah.

Peringatan itu menandai eskalasi terbaru dalam konflik yang telah meluas ke berbagai negara di kawasan. Iran menyatakan telah menyiapkan rencana balasan dengan membidik infrastruktur strategis yang terkait dengan kepentingan Israel dan Amerika Serikat apabila ancaman tersebut benar-benar diwujudkan.

Kepala Komando Militer Masa Perang Iran, Mayor Jenderal Ali Abdollahi, menuduh Amerika Serikat sengaja mendorong kawasan menuju perang yang lebih luas.

"Amerika Serikat bergerak dengan kecepatan yang semakin tinggi untuk mengobarkan perang regional berskala penuh," kata Abdollahi dalam pernyataannya, Sabtu (1/8) dikutip via Al-Jazeera.

Ia juga memperingatkan negara-negara di Timur Tengah agar tidak membantu operasi militer Washington.

"Dengan ini ditegaskan secara eksplisit: negara-negara Muslim harus dengan penuh kewaspadaan mengawasi kejahatan Amerika dan mempertimbangkan kembali kerja sama serta keberpihakan mereka kepada AS. Jika tidak, negara mana pun yang menjadikan dirinya sebagai tameng pertahanan bagi Amerika yang agresif akan terbakar dalam kobaran perang," ujar Abdollahi.

Iran Siapkan Serangan Balasan ke Infrastruktur Strategis

Sementara itu, media yang berafiliasi dengan pemerintah Iran, Tasnim, melaporkan angkatan bersenjata Iran telah menyiapkan skenario balasan jika Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap fasilitas energi Iran.

Mengutip sumber yang tidak disebutkan identitasnya, laporan tersebut menyebut Iran akan menyerang "infrastruktur vital" yang berkaitan dengan Amerika Serikat dan Israel.

Ancaman itu muncul setelah sejumlah media AS melaporkan bahwa Washington dan Israel tengah membahas operasi militer yang menargetkan pembangkit listrik serta fasilitas petrokimia Iran. Presiden Donald Trump disebut belum memberikan persetujuan akhir atas operasi yang diperkirakan dapat berlangsung hingga dua pekan.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar - Image
Internasional

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

Jumat, 31 Juli 2026 | 02.40 WIB

AS dan Arab Saudi Gempur Milisi Pro-Iran di Irak, 20 Orang Tewas! - Image
Internasional

AS dan Arab Saudi Gempur Milisi Pro-Iran di Irak, 20 Orang Tewas!

Kamis, 30 Juli 2026 | 21.04 WIB

IRGC Ancam Serang Pangkalan Militer Inggris jika Dipakai AS Gempur Iran, Sebut London Dalang Konflik Timur Tengah - Image
Internasional

IRGC Ancam Serang Pangkalan Militer Inggris jika Dipakai AS Gempur Iran, Sebut London Dalang Konflik Timur Tengah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 18.52 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore