Balas Ancaman AS, Iran Ancam Serang Infrastruktur Utama Israel

JawaPos.com - Iran mengancam akan menyerang infrastruktur vital milik Israel jika Amerika Serikat terlibat dalam serangan baru terhadap fasilitas energi dan infrastruktur sipil Iran. Ancaman tersebut disampaikan di tengah laporan bahwa Washington dan Tel Aviv tengah mempertimbangkan operasi militer besar yang berpotensi memperluas perang di Timur Tengah.

Peringatan itu menandai eskalasi terbaru dalam konflik yang telah meluas ke berbagai negara di kawasan. Iran menyatakan telah menyiapkan rencana balasan dengan membidik infrastruktur strategis yang terkait dengan kepentingan Israel dan Amerika Serikat apabila ancaman tersebut benar-benar diwujudkan.

Kepala Komando Militer Masa Perang Iran, Mayor Jenderal Ali Abdollahi, menuduh Amerika Serikat sengaja mendorong kawasan menuju perang yang lebih luas.

"Amerika Serikat bergerak dengan kecepatan yang semakin tinggi untuk mengobarkan perang regional berskala penuh," kata Abdollahi dalam pernyataannya, Sabtu (1/8) dikutip via Al-Jazeera.

Ia juga memperingatkan negara-negara di Timur Tengah agar tidak membantu operasi militer Washington.

"Dengan ini ditegaskan secara eksplisit: negara-negara Muslim harus dengan penuh kewaspadaan mengawasi kejahatan Amerika dan mempertimbangkan kembali kerja sama serta keberpihakan mereka kepada AS. Jika tidak, negara mana pun yang menjadikan dirinya sebagai tameng pertahanan bagi Amerika yang agresif akan terbakar dalam kobaran perang," ujar Abdollahi.

Iran Siapkan Serangan Balasan ke Infrastruktur Strategis

Sementara itu, media yang berafiliasi dengan pemerintah Iran, Tasnim, melaporkan angkatan bersenjata Iran telah menyiapkan skenario balasan jika Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap fasilitas energi Iran.

Mengutip sumber yang tidak disebutkan identitasnya, laporan tersebut menyebut Iran akan menyerang "infrastruktur vital" yang berkaitan dengan Amerika Serikat dan Israel.