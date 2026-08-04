Trump Tak Biarkan Teheran Pungut Biaya di Selat Hormuz: Kami yang Tarik Pungutan

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Washington tidak akan membiarkan Iran mengenakan biaya terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Bahkan, Trump mengklaim jika ada pihak yang berhak memungut biaya di jalur pelayaran strategis tersebut, maka Amerika Serikat yang akan melakukannya.

Pernyataan itu menjadi sinyal terbaru meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran di tengah konflik yang kembali memanas di Teluk.

Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia karena menjadi lintasan utama ekspor minyak dari kawasan Teluk.

"Harus begitu. Saya tidak akan membiarkan mereka mengenakan biaya. Jika ada pihak yang akan mengenakan biaya, kami yang akan melakukannya," kata Trump kepada wartawan.

Ucapan tersebut disampaikan ketika Trump ditanya mengenai kemungkinan Iran kembali membuka akses pelayaran secara penuh di Selat Hormuz usai menutup jalur tersebut.

Ketegangan di kawasan meningkat setelah hubungan Amerika Serikat dan Iran kembali memburuk. Meski kedua negara sempat menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni untuk mengakhiri konflik yang dimulai sejak 28 Februari.

Namun, situasi berubah ketika pada 8 Juli Trump menyatakan gencatan senjata tidak lagi berlaku. Sejak itu, militer Amerika Serikat melancarkan beberapa gelombang serangan terhadap Iran.

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyebut operasi militer tersebut dilakukan sebagai respons atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal niaga yang melintasi Selat Hormuz.

Baca Juga:Trump Klaim Beri Iran Kesempatan Capai Kesepakatan Sebelum Mengambil Tindakan Militer Lagi