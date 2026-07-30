Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 31 Juli 2026 | 02.50 WIB

Korban Tewas Gempa Jepang Terus Bertambah, Kini jadi 34 orang

Mal Aeon di kota Kashima, prefektur Kumamoto, Jepang rusak akibat ledakan yang terjadi setelah gempa bumi 7,1 M (28/7). (Reuters-Yonhap) - Image

Mal Aeon di kota Kashima, prefektur Kumamoto, Jepang rusak akibat ledakan yang terjadi setelah gempa bumi 7,1 M (28/7). (Reuters-Yonhap)

JawaPos.com - Jumlah korban tewas akibat gempa kuat yang melanda Prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu di barat daya Jepang terus bertambah menjadi 34 orang. Ihwal hal ini dikatakan pemerintah setempat pada Kamis (30/7).

Dilansir dari Antara, otoritas setempat masih menentukan apakah sembilan dari kematiannya terkait langsung dengan bencana tersebut, demikian menurut pernyataan.

Total 22 orang mengalami luka ringan, 39 orang mengalami luka sedang, dan lima lainnya menderita luka serius, kata otoritas Kumamoto.

Disebutkan bahwa tingkat keparahan luka yang dialami 20 orang lainnya masih belum dapat dipastikan.

Gempa dengan magnitudo 7,1 mengguncang daerah sekitar Prefektur Kumamoto di PPulau Kyushu di wilayah bagian barat daya Jepang pada Selasa (28/7).

Menurut laporan otoritas terkait, gempa tersebut memiliki kedalaman dangkal 16 kilometer (10 mil).

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Jepang Cabut Peringatan Tsunami Pasca-Gempa Magnitudo 7,1 Melanda Wilayah Kyushu - Image
Internasional

Jepang Cabut Peringatan Tsunami Pasca-Gempa Magnitudo 7,1 Melanda Wilayah Kyushu

Rabu, 29 Juli 2026 | 04.16 WIB

Jepang Cabut Peringatan Tsunami Pasca Gempa M 7,7, Warga Tetap Diminta Siaga 'Megaquake' - Image
Internasional

Jepang Cabut Peringatan Tsunami Pasca Gempa M 7,7, Warga Tetap Diminta Siaga 'Megaquake'

Selasa, 21 April 2026 | 05.55 WIB

Jepang Catat Tsunami Muncul di Sejumlah Wilayah Usai Gempa M7,5, Ribuan Orang Dievakuasi - Image
Internasional

Jepang Catat Tsunami Muncul di Sejumlah Wilayah Usai Gempa M7,5, Ribuan Orang Dievakuasi

Selasa, 21 April 2026 | 02.33 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore