Korban Tewas Gempa Jepang Terus Bertambah, Kini jadi 34 orang

Mal Aeon di kota Kashima, prefektur Kumamoto, Jepang rusak akibat ledakan yang terjadi setelah gempa bumi 7,1 M (28/7). (Reuters-Yonhap)
JawaPos.com - Jumlah korban tewas akibat gempa kuat yang melanda Prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu di barat daya Jepang terus bertambah menjadi 34 orang. Ihwal hal ini dikatakan pemerintah setempat pada Kamis (30/7).
Dilansir dari Antara, otoritas setempat masih menentukan apakah sembilan dari kematiannya terkait langsung dengan bencana tersebut, demikian menurut pernyataan.
Total 22 orang mengalami luka ringan, 39 orang mengalami luka sedang, dan lima lainnya menderita luka serius, kata otoritas Kumamoto.
Disebutkan bahwa tingkat keparahan luka yang dialami 20 orang lainnya masih belum dapat dipastikan.
Gempa dengan magnitudo 7,1 mengguncang daerah sekitar Prefektur Kumamoto di PPulau Kyushu di wilayah bagian barat daya Jepang pada Selasa (28/7).
Menurut laporan otoritas terkait, gempa tersebut memiliki kedalaman dangkal 16 kilometer (10 mil).
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