Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Jumat, 31 Juli 2026 | 01.08 WIB

Iran Layangkan Protes Resmi kepada Ukraina atas Serangan terhadap Kapal Dagang di Laut Kaspia

Lokasi serangan di Laut Kaspia (The Guardian) - Image

Lokasi serangan di Laut Kaspia (The Guardian)

JawaPos.com – Iran menuduh Ukraina bertanggung jawab atas serangan terhadap sebuah kapal dagang Iran di Laut Kaspia yang menewaskan satu pelaut dan melukai beberapa lainnya.

Dilansir dari laman The Guardian pada Kamis (30/7), Kementerian Luar Negeri Iran menyebut insiden tersebut sebagai tindakan agresi yang mengancam keamanan nasional negara itu. Sebagai tindak lanjut, Teheran memanggil perwakilan diplomatik Ukraina untuk menyampaikan protes resmi.

Pemerintah Iran menegaskan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan dan kedaulatan nasionalnya. Tuduhan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Ukraina selama berlangsungnya perang Rusia-Ukraina.

Hingga kini, pemerintah Ukraina belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan yang disampaikan Teheran.

Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan bahwa negaranya berhasil melancarkan serangan jarak jauh di Laut Kaspia terhadap kapal-kapal yang disebut terlibat dalam pengiriman logistik militer yang berkaitan dengan Iran.

Zelenskyy juga menuduh Rusia memberikan data pengamatan satelit kepada Iran untuk membantu mengarahkan serangan di kawasan Timur Tengah. Pernyataan tersebut semakin memperkeruh hubungan antara Kyiv dan Teheran.

Insiden di Laut Kaspia kembali menyoroti kompleksitas konflik yang melibatkan berbagai negara di luar medan perang utama Rusia dan Ukraina. Laut Kaspia memiliki nilai strategis karena menjadi jalur penting bagi kepentingan militer dan logistik Rusia maupun Iran.

Perkembangan terbaru ini diperkirakan akan semakin meningkatkan ketegangan diplomatik di kawasan apabila kedua pihak tidak segera meredakan situasi.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
AS Hentikan Sementara Serangan ke Iran, Stok Amunisi Dilaporkan Sudah Menipis - Image
Internasional

AS Hentikan Sementara Serangan ke Iran, Stok Amunisi Dilaporkan Sudah Menipis

Senin, 27 Juli 2026 | 01.14 WIB

Trump Janji Balas Kematian Prajurit AS di Yordania, Serangan Besar ke Iran kembali Digencarkan - Image
Internasional

Trump Janji Balas Kematian Prajurit AS di Yordania, Serangan Besar ke Iran kembali Digencarkan

Senin, 20 Juli 2026 | 07.01 WIB

AS Perluas Serangan ke Infrastruktur Iran, Teheran Balas Hantam Sekutu Washington di Timur Tengah - Image
Internasional

AS Perluas Serangan ke Infrastruktur Iran, Teheran Balas Hantam Sekutu Washington di Timur Tengah

Sabtu, 18 Juli 2026 | 10.11 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore