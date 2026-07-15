Trump Janji Balas Kematian Prajurit AS di Yordania, Serangan Besar ke Iran kembali Digencarkan

JawaPos.com - Donald Trump menegaskan akan membalas kematian dua prajurit Amerika Serikat yang tewas dalam serangan di Yordania dengan melancarkan operasi militer baru terhadap Iran.

Serangan balasan tersebut memperburuk gencatan senjata yang baru disepakati kedua negara dan memicu kembali ketegangan di Timur Tengah, termasuk ancaman terhadap keamanan pelayaran minyak di Selat Hormuz.

Trump bahkan dilaporkan memerintahkan militer melancarkan serangan udara baru. Menurut Komando Pusat Militer AS (CENTCOM), operasi tersebut bertujuan menghukum Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) yang dituding bertanggung jawab atas serangan terhadap pasukan Amerika di Yordania pada 17 Juli lalu.

"Pasukan CENTCOM berhasil menghantam fasilitas pengawasan pesisir dan pertahanan udara militer Iran, kemampuan maritim, dan lokasi penyimpanan rudal dan drone untuk terus menurunkan kemampuan militer Iran," tulis CENTCOM melalui akun resminya di X.

CENTCOM menambahkan bahwa serangan juga secara khusus menyasar pasukan IRGC yang menyerang personel militer Amerika di Yordania.

Dalam wawancara melalui sambungan telepon dengan NewsNation, Trump menyebut gugurnya dua prajurit AS sebagai tragedi yang sangat menyedihkan. "Sangat menyedihkan, itu hal yang sangat menyedihkan," ucap Trump.

Ia mengatakan para prajurit tersebut meninggal saat menjalankan tugas untuk negara. "Kami benci melihat itu terjadi. Ini dalam pelayanan untuk negara kami," sebut Trump.